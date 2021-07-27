Lista de los 162 municipios catalanes afectados por la prórroga del toque de queda

Archivo - Zona de la fuente de Canaletes vacía al inicio del toque de queda impuesto de 22.00 horas a 06.00 horas por la crisis sanitaria del Covid-19, en Barcelona, Catalunya, (España), a 2 de noviembre de 2020 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha reducido a 162 la lista de municipios en los que prevé decretar un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante una semana más en su petición de prórroga al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
De los 162, un total de 136 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia igual o superior a 400 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, y 26 no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:
ALCOVER.
ALELLA.
ALPICAT.
AMPOSTA.
ARENYS DE MAR.
ARENYS DE MUNT.
ARGENTONA.
BADALONA.
BADIA DEL VALLÈS.
BALAGUER.
BARBERÀ DEL VALLÈS.
BARCELONA.
BEGUES.
BIGUES I RIELLS.
BLANES.
CALDES DE MONTBUI.
CALELLA.
CALONGE I SANT ANTONI.
CAMBRILS.
CANET DE MAR.
CANOVELLES.
CAPELLADES.
CARDEDEU.
CASSÀ DE LA SELVA.
CASTELLAR DEL VALLÈS.
CASTELLDEFELS.
CELRÀ.
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
CORBERA DE LLOBREGAT.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
CUBELLES.
CUNIT.
DOSRIUS.
EL MASNOU.
EL PRAT DE LLOBREGAT.
EL VENDRELL.
ESPARREGUERA.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
FIGUERES.
GAVÀ.
GIRONA.
GRANOLLERS.
LA BISBAL D'EMPORDÀ.
LA CANONJA.
LA GARRIGA.
LA LLAGOSTA.
LA ROCA DEL VALLÈS.
LA SELVA DEL CAMP.
LA SEU D'URGELL.
L'AMETLLA DE MAR.
L'ARBOÇ.
LES FRANQUESES DEL VALLÈS.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
LLAGOSTERA.
LLEIDA (EXCLUIDAS LAS EMD DE SUCS Y RAIMAT).
LLINARS DEL VALLÈS.
LLORET DE MAR.
MAÇANET DE LA SELVA.
MALGRAT DE MAR.
MARTORELL.
MASQUEFA.
MATARÓ.
MOIÀ.
MOLLERUSSA.
MOLLET DEL VALLÈS.
MONTCADA I REIXAC.
MONTGAT.
MONTMELÓ.
MONTORNÈS DEL VALLÈS.
MONT-ROIG DEL CAMP.
NAVARCLES.
PALAFOLLS.
PALAFRUGELL.
PALAMÓS.
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PALLEJÀ.
PARETS DEL VALLÈS.
PREMIÀ DE DALT.
PREMIÀ DE MAR.
REUS.
RIPOLLET.
RIUDOMS.
RODA DE BERÀ.
RUBÍ.
SABADELL.
SALLENT.
SALOU.
SANT ADRIÀ DE BESÒS.
SANT ANDREU DE LA BARCA.
SANT ANTONI DE VILAMAJOR.
SANT BOI DE LLOBREGAT.
SANT CUGAT DEL VALLÈS.
SANT ESTEVE SESROVIRES.
SANT FELIU DE GUÍXOLS.
SANT FELIU DE LLOBREGAT.
SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
SANT FRUITÓS DE BAGES.
SANT JOAN DE VILATORRADA.
SANT JOAN DESPÍ.
SANT JUST DESVERN.
SANT PERE DE RIBES.
SANT POL DE MAR.
SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
SANT VICENÇ DE CASTELLET.
SANT VICENÇ DELS HORTS.
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
SANTA COLOMA DE FARNERS.
SANTA COLOMA DE GRAMENET.
SANTA CRISTINA D'ARO.
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.
SARRIÀ DE TER.
SENTMENAT.
SOLSONA.
TARRAGONA.
TERRASSA.
TIANA.
TORDERA.
TORRELLES DE LLOBREGAT.
TORROELLA DE MONTGRÍ.
TOSSA DE MAR.
ULLDECONA.
VACARISSES.
VALLIRANA.
VALLS.
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT.
VIDRERES.
VILADECANS.
VILADECAVALLS.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
VILANOVA DEL VALLÈS.
VILANOVA I LA GELTRÚ.
VILA-SECA.
VILASSAR DE DALT.
VILASSAR DE MAR.
-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR INDICADORES
ABRERA.
CABRERA DE MAR.
CABRILS.
CALDES D'ESTRAC.
CASTELLBISBAL.
CERVELLÓ.
EL PAPIOL.
LA PALMA DE CERVELLÓ.
L'AMETLLA DEL VALLÈS.
LLIÇÀ D'AMUNT.
LLIÇÀ DE VALL.
MARTORELLES.
MOLINS DE REI.
OLESA DE MONTSERRAT.
OLIUS.
PINEDA DE MAR.
POLINYÀ.
SANT ANDREU DE LLAVANERES.
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
SANT VICENÇ DE MONTALT.
SANTA MARIA DE MARTORELLES.
SANTA SUSANNA.
TEIÀ.
ULLASTRELL.
VALLROMANES.
VINYOLS I ELS ARCS.