Lista de los 165 municipios catalanes afectados por la prórroga del toque de queda

Archivo - Zona del Arc de Triomf vacía al inicio del toque de queda impuesto de 22.00 horas a 06.00 horas por la crisis sanitaria del Covid-19, en Barcelona, Catalunya, (España), a 2 de noviembre de 2020 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha ampliado a 165 la lista de municipios en los que decreta un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante una semana en la petición de prórroga avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
De los 165, un total de 153 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia igual o superior a 400 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, y 12 no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:
ALCARRÀS.
ALCOVER.
ALELLA.
ARENYS DE MAR.
ARENYS DE MUNT.
ARGENTONA.
BADALONA.
BADIA DEL VALLÈS.
BALAGUER.
BARBERÀ DEL VALLÈS.
BARCELONA.
BEGUES.
BIGUES I RIELLS.
BLANES.
CALAFELL.
CALDES DE MALAVELLA.
CALDES DE MONTBUI.
CALELLA.
CALONGE I SANT ANTONI.
CAMBRILS.
CANET DE MAR.
CANOVELLES.
CARDEDEU.
CASSÀ DE LA SELVA.
CASTELLAR DEL VALLÈS.
CASTELLBISBAL.
CASTELLDEFELS.
CASTELL-PLATJA D'ARO.
CELRÀ.
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
CERVELLÓ.
CONSTANTÍ.
CORBERA DE LLOBREGAT.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
CUBELLES.
CUNIT.
DOSRIUS.
EL MASNOU.
EL PRAT DE LLOBREGAT.
EL VENDRELL.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
GAVÀ.
GELIDA.
GIRONA.
GRANOLLERS.
IGUALADA.
L'AMETLLA DE MAR
LA BISBAL D'EMPORDÀ.
LA CANONJA.
LA LLAGOSTA.
LA ROCA DEL VALLÈS.
LA SELVA DEL CAMP.
LA SEU D'URGELL.
LES FRANQUESES DEL VALLÈS.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
LLAGOSTERA.
LLEIDA.
LLIÇÀ D'AMUNT.
LLIÇÀ DE VALL.
LLINARS DEL VALLÈS.
LLORET DE MAR.
MAÇANET DE LA SELVA.
MALGRAT DE MAR.
MARTORELL.
MASQUEFA.
MATADEPERA.
MATARÓ.
MOIÀ.
MOLINS DE REI.
MOLLERUSSA.
MOLLET DEL VALLÈS.
MONTCADA I REIXAC.
MONTGAT.
MONTMELÓ.
MONTORNÈS DEL VALLÈS.
MONT-ROIG DEL CAMP.
NAVÀS.
OLESA DE MONTSERRAT.
PALAFOLLS.
PALAFRUGELL.
PALAMÓS.
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PALLEJÀ.
PARETS DEL VALLÈS.
PINEDA DE MAR.
POLINYÀ.
PREMIÀ DE DALT.
PREMIÀ DE MAR.
PUIGCERDÀ.
REUS.
RIPOLLET.
RIUDOMS.
ROSES.
RUBÍ.
SABADELL.
SALLENT.
SALOU.
SALT.
SANT ADRIÀ DE BESÒS.
SANT ANDREU DE LA BARCA.
SANT ANDREU DE LLAVANERES.
SANT ANTONI DE VILAMAJOR.
SANT BOI DE LLOBREGAT.
SANT CUGAT DEL VALLÈS.
SANT FELIU DE CODINES.
SANT FELIU DE GUÍXOLS.
SANT FELIU DE LLOBREGAT.
SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
SANT FRUITÓS DE BAGES.
SANT JOAN DESPÍ.
SANT JUST DESVERN.
SANT PERE DE RIBES.
SANT POL DE MAR.
SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
SANT VICENÇ DE MONTALT.
SANT VICENÇ DELS HORTS.
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
SANTA COLOMA DE FARNERS.
SANTA COLOMA DE GRAMENET
SANTA CRISTINA D'ARO
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.
SARRIÀ DE TER.
SENTMENAT.
SILS.
SITGES.
SÚRIA.
TARRAGONA.
TÀRREGA.
TEIÀ.
TERRASSA.
TIANA.
TORDERA.
TORREDEMBARRA.
TORRELLES DE LLOBREGAT.
TORROELLA DE MONTGRÍ.
TOSSA DE MAR.
TREMP.
ULLDECONA.
VACARISSES.
VALLIRANA.
VALLS.
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT.
VIDRERES.
VILADECANS.
VILADECAVALLS.
VILAFANT.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
VILANOVA DEL VALLÈS.
VILANOVA I LA GELTRÚ.
VILA-SECA.
VILASSAR DE DALT.
VILASSAR DE MAR.
-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR INDICADORES
CABRERA DE MAR.
CABRILS.
CALDES D'ESTRAC.
EL PAPIOL.
LA PALMA DE CERVELLÓ.
MARTORELLES.
ÒRRIUS.
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
SANTA MARIA DE MARTORELLES.
SANTA SUSANNA.
VALLROMANES.
VINYOLS I ELS ARCS.