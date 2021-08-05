Lista de los 176 municipios catalanes afectados por la prórroga del toque de queda

Archivo - Zona de la fuente de Canaletes vacía al inicio del toque de queda impuesto de 22.00 horas a 06.00 horas por la crisis sanitaria del Covid-19, en Barcelona, Catalunya, (España), a 2 de noviembre de 2020 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha decretado en 176 municipios catalanes un confinamiento nocturno entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada durante dos semanas, tras el aval del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
De los 176, un total de 156 tienen más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada de la pandemia igual o superior a 250 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, y 20 no cumplen estos indicadores pero están rodeados de localidades que cumplen estos parámetros:
ABRERA.
ALELLA.
ALMACELLES.
ALPICAT.
AMPOSTA.
ANGLÈS.
ARENYS DE MAR.
ARENYS DE MUNT.
ARGENTONA.
BADALONA.
BADIA DEL VALLÈS.
BALAGUER.
BANYOLES.
BARBERA DEL VALLÈS.
BARCELONA.
BEGUES.
BELLPUIG.
BLANES.
CALAFELL.
CALDES DE MONTBUI.
CALELLA.
CAMBRILS.
CANET DE MAR.
CANOVELLES.
CAPELLADES.
CARDEDEU.
CASTELLAR DEL VALLÈS.
CASTELLBISBAL.
CASTELLDEFELS.
CASTELL-PLATJA D'ARO.
CELRÀ.
CENTELLES.
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
CERVELLÓ.
CONSTANTÍ.
CORBERA DE LLOBREGAT.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
CUBELLES.
CUNIT.
DELTEBRE.
DOSRIUS.
EL MASNOU.
EL PRAT DE LLOBREGAT.
EL VENDRELL.
ESPARREGUERA.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
FIGUERES.
GAVÀ.
GELIDA.
GIRONA.
GRANOLLERS.
IGUALADA.
LA BISBAL D'EMPORDÀ.
LA CANONJA.
LA GARRIGA.
LA LLAGOSTA.
LA ROCA DEL VALLÈS.
LA SELVA DEL CAMP.
LA SEU D'URGELL.
L'ARBOÇ.
LES BORGES BLANQUES.
LES FRANQUESES DEL VALLÈS.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
LLAGOSTERA.
LLEIDA.
LLICÀ DE VALL.
LLINARS DEL VALLÈS.
LLORET DE MAR.
MAÇANET DE LA SELVA.
MALGRAT DE MAR.
MANLLEU.
MANRESA.
MARTORELL.
MASQUEFA.
MATARÓ.
MOLINS DE REI.
MOLLERUSSA.
MOLLET DEL VALLÈS.
MONTCADA I REIXAC.
MONTGAT.
MONTMELÓ.
MONTORNÈS DEL VALLÈS.
MONT-ROIG DEL CAMP.
NAVARCLES.
OLESA DE MONTSERRAT.
PALAFOLLS.
PALAMÓS.
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PALLEJÀ.
PARETS DEL VALLÈS.
PIERA.
PINEDA DE MAR.
POLINYÀ.
PREMIÀ DE DALT.
PREMIÀ DE MAR.
REUS.
RIPOLLET.
RIUDOMS.
RODA DE BERÀ.
RUBÍ.
SABADELL.
SALOU.
SALT.
SANT ADRIÀ DE BESÒS.
SANT ANDREU DE LA BARCA.
SANT ANTONI DE VILAMAJOR.
SANT BOI DE LLOBREGAT.
SANT CUGAT DEL VALLÈS.
SANT ESTEVE SESROVIRES.
SANT FELIU DE CODINES.
SANT FELIU DE GUÍXOLS.
SANT FELIU DE LLOBREGAT.
SANT FRUITÓS DE BAGES.
SANT JOAN DE VILATORRADA.
SANT JOAN DESPÍ.
SANT JUST DESVERN.
SANT PERE DE RIBES.
SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
SANT SADURNÍ D'ANOIA.
SANT VICENÇ DE CASTELLET.
SANT VICENÇ DE MONTALT.
SANT VICENÇ DELS HORTS.
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.
SANTA COLOMA DE FARNERS.
SANTA COLOMA DE GRAMENET.
SANTA CRISTINA D'ARO.
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.
SARRIÀ DE TER.
SENTMENAT.
SILS.
SITGES.
SOLSONA.
SÚRIA.
TARRAGONA.
TEIÀ.
TERRASSA.
TIANA.
TORDERA.
TORREDEMBARRA.
TORROELLA DE MONTGRÍ.
TOSSA DE MAR.
TREMP.
VACARISSES.
VALLIRANA.
VALLS.
VIDRERES.
VILADECANS.
VILADECAVALLS.
VILAFANT.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
VILANOVA DEL CAMÍ.
VILANOVA DEL VALLÈS.
VILA-SECA.
VILASSAR DE MAR.
-MUNICIPIOS AFECTADOS SIN CUMPLIR INDICADORES
CABRERA DE MAR.
CABRILS.
CALDES D'ESTRAC.
CASTELLVÍ DE ROSANES.
EL PAPIOL.
LA PALMA DE CERVELLÓ.
MARTORELLES.
ÒRRIUS.
SANT ANDREU DE LLAVANERES.
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
SANT FOST DE CAMPSENTELLES.
SANT JAUME D'ENVEJA.
SANT LLORENÇ D'HORTONS.
SANTA MARIA DE MARTORELLES.
SANTA SUSANNA.
TORRELLES DE LLOBREGAT.
ULLASTRELL.
VALLROMANES.
VILASSAR DE DALT.
VINYOLS I ELS ARCS.