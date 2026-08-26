Logran reducir un 80% los ingresos por bronquiolitis por VRS en menores de 6 meses con una vacuna

El equipo a cargo del estudio. - HOSPITAL JOAN XXIII

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital Joan XXIII de Tarragona ha confirmado que la vacuna nirsevimab reduce en un 80% los ingresos por bronquiolitis a causa del virus respiratorio sincicial (VRS) en población infantil menor de 6 meses.

La investigación, realizada junto a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y publicada en 'The Pediatric Infectious Disease Journal', ha reducido también en un 55% los ingresos a la UCI pediátrica, informa el hospital en un comunicado de este miércoles.

El trabajo ha analizado 1.384 hospitalizaciones por infecciones respiratorias bajas agudas en menores de 5 años registradas durante 6 temporadas epidémicas del VRS entre 2018 y 2025.

Los resultados muestran que, tras la introducción del nirsevimab, la tasa de hospitalización por VRS pasó de 5,04 a 2,51 casos por cada 1.000 niños menores de 5 años, mientras los ingresos a la UCI pediátrica por infecciones respiratorias disminuyeron de 2,9 a 1,3 casos por cada 1.000 niños.

El equipo no ha detectado un incremento de los ingresos casuados por otros virus respiratorios, ni un aumento de la gravedad ni del número de hospitalizaciones en niños que recibieron nirsevimab durante la primera temporada y se expusieron al virus al año siguiente.

El equipo de Pediatría del Hospital Joan XXIII trabaja en nuevos proyectos de investigación multicéntricos para seguir estudiando la evolución del VRS y la aparición de posibles resistencias al tratamiento preventivo.