López aboga porque los Mossos tengan las competencias de "una policía de Estado"

El director general de la Policía catalana, Josep Lluis Trapero, durante una rueda de prensa tras presentar su dimisión, a 9 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, ha abogado porque la policía catalana se despliegue completamente en espacios como aeropuertos, puertos o playas, con el objetivo de que espacios que no están transferidos por inercias o dificultades normativas de base lo acaben estando: "Queremos tener en Catalunya las competencias que tiene una policía de Estado".

En una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo, el nuevo director de los Mossos considera que la policía catalana debería poder actuar en caso de problema de orden público en el 'espacio del aire' (lugar al que se accede tras el control en el Aeropuerto y hasta que se embarca en el avión), ya que pertenece jurisdiccionalmente al municipio de El Prat de Llobregat.

López ha mostrado su preocupación por el aumento de la violencia, el rebrote de grupos juveniles y el acceso a las armas de fuego, "más que antes", según él, si bien ha descartado hacer simetrías respecto a las bandas violentas que son una amenaza en otros países.

En cuanto al crimen organizado, López ve preocupante que la violencia salga de un espacio que por ahora solo les afecta a ellos: "La peste porcina es un problema que está perimetrado, en la zona cero de Collserola. El problema se agravaría si la peste saltara y se extendiera. Con el crimen organizado nos preocupa lo mismo. Que la violencia se extienda a los ciudadanos".

Por ello, cree que es necesario seguir trabajando para evitar lo que ha sucedido en países de América del sur, donde el crimen organizado se ha infiltrado dentro del Estado: "No llegaremos a eso. Pero tenemos que estar muy atentos para que [los traficantes] no salten a las instituciones y se infiltren en las organizaciones policiales o judiciales. Ahí habría un punto, casi, de no retorno".

CAMBIOS EN LA CÚPULA

Respecto a posibles cambios en la cúpula de los Mossos, López niega que se vayan a producir ya que, por primera vez en años, los que se han dado han sido orgánicos: "No hemos venido a hacer una revolución. No haremos cambios más allá de los estrictamente necesarios. Y el criterio será profesional. En ningún caso será por filia, por fobia o por nada de todo eso".

Tras sustituir al exdirector Josep Lluís Trapero, López afirma que intentará tener los límites de la función política muy claros, que las líneas "estén muy bien marcadas y de la operativa también".

En cuanto al proceso de feminización del cuerpo, el director general considera que se parte de una situación de desigualdad evidente, especialmente en escalas de mando: "Es un tema que hay que corregir y que estamos en el camino".