Luz verde a la nueva estrategia de forestal ante el aumento de riesgo de incendios en Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado luz verde a la nueva Estrategia de gestión forestal sostenible de Catalunya para reforzar la prevención de los grandes incendios forestales, adaptar los bosques al cambio climático, impulsar la bioeconomía y fortalecer el sector forestal.

En un comunicado tras el Consell Executiu de este martes, el Govern ha informado de un incremento de 36,8 millones de euros de inversión para consolidar la gestión forestal sostenible como una política pública estructural de Catalunya, alineada con la seguridad de las personas, la prevención de incendios y el desarrollo rural.

La nueva estrategia de gestión forestal sostenible despliega un modelo de prevención basado en tres niveles de intervención, que se plantean a corto, medio y largo plazo: la protección de los núcleos urbanos, la gestión estratégica de los macizos forestales y la definición de 14 ejes de confinamiento de incendios.

En este sentido, incorpora, a propuesta de los Bomberos de la Generalitat, los ejes de confinamiento de incendios como nuevas infraestructuras estratégicas de prevención, orientadas a limitar la propagación de los grandes incendios forestales entre macizos y a mejorar la seguridad de la población y los servicios de emergencia.

Estos ejes actúan mediante la gestión forestal y agroforestal de franjas amplias, con el objetivo de modificar el comportamiento del fuego en situaciones de incendio extremo y facilitar las tareas de contención y extinción y, en Catalunya, se han delimitado un total de 14, que abarcan más de 223.000 hectáreas y permiten proteger a más de 872.550 personas.

La nueva estrategia también apuesta por profesionalizar y modernizar el sector forestal, fomentar el relevo generacional, mejorar la formación y promover la ganadería extensiva y la compra pública verde y responsable, que contempla el uso de madera y bioproductos de origen forestal de proximidad y certificados en la edificación y la obra pública.