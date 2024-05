El Magic de Badalona (Barcelona) asegura que fomenta la formación y los 'punts liles'

El sábado unos guardas de seguridad presuntamente agredieron a unos activistas



BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Magic de Badalona (Barcelona) asegura que ha fomentado la formación del personal y los 'punts liles' en el centro comercial tras las presuntas agresiones sexuales en los baños del recinto el año pasado.

Fuentes del centro han explicado a Europa Press este martes que "el personal del centro puede atender si hay algún incidente o cualquier consulta", ya que todos han recibido la formación.

Además, han garantizado que se ofreció también a las tiendas si querían recibir esta formación, y que algunas de ellas participaron: "No tenemos un stand de 'punt lila' como tal, pero todo el personal del centro está capacitado para actuar".

DENUNCIA AGRESIÓN Y RETENCIÓN ILEGAL

El Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona; Lliures i Combatives y el Sindicat d'Estudiants han dicho en una rueda de prensa este martes que han denunciado en el juzgado varias agresiones y una retención ilegal por parte de guardas de seguridad del Magic durante una concentración este sábado para pedir un 'punt lila'.

Desde el centro, han asegurado que actualmente no les consta ninguna denuncia, y que estos activistas no informaron de la manifestación, en la que "un hombre se encaró con un guarda de seguridad que no era del centro".

"La persona que esposó al hombre no es personal del centro, es de una tienda en concreto. Sí que había personal del centro cuando hubo el incidente, pero porque intentaron calmar la situación", han detallado las mismas fuentes.

Al ser preguntados por si pueden cesar a este guarda de seguridad han lamentado que "es responsabilidad de la tienda".

SINDICAT D'ESTUDIANTS

El secretario general del Sindicat d'Estudiants de Catalunya, Borja Latorre, fue quien sufrió las presuntas agresiones y la retención ilegal el sábado, y durante la rueda de prensa ha pedido el cese de los cuatro guardas de seguridad que les rompieron las pancartas que llevaban y que presuntamente les atacaron y les golpearon.

"Yo intenté hablar con los guardas y les dije que era una concentración pacífica, que será una acción breve y que queremos pedir un 'punt lila'. La respuesta fue muy violenta. Focalizaron contra mí su odio. Me golpearon, me empujaron y me pusieron las esposas y me llevaron a una sala privada del centro", ha explicado.

15 MINUTOS RETENIDO

Ha detallado que estuvo unos 15 minutos retenido, y que durante este tiempo uno de los guardas le "apretaba las esposas y decía 'Te voy a romper el brazo'".

Con la denuncia del juzgado también han aportado el parte de lesiones que le hicieron en el Centro de Urgencias de Atención Primaria (Cuap) de la ciudad y un pen-drive con diferentes vídeos de las presuntas agresiones.