Mainat afirma que la Audiencia reconoce que "el intento de asesinato existió" y lo celebra

"Que condenen a tu esposa y a la madre de tus hijos por intentar asesinarte no es un una gran alegría", lamenta



BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El productor de televisión y exmarido de Angela Dobrowolski, Josep Maria Mainat, ha asegurado este lunes que la sección 20 de la Audiencia de Barcelona ha reconocido en la sentencia contra su exmujer que "el intento de asesinato existió" y lo celebra.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios después de que la secretaria de la sección notificara a las partes la sentencia.

Dobrowolski finalmente ha sido condenada a 4 años y medio de prisión por un delito de lesiones agravadas --en lugar de intento de asesinato--, ya que el tribunal considera probado que aquella noche le inyectó insulina para causar su muerte, pero desistió voluntariamente de su propósito y llamó al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a tiempo.

En relación a la sentencia, Mainat ha dicho que no le hace "ni feliz ni no feliz" que la sentencia sea de 4 años y medio y no de 13 --como pedían el fiscal y su abogada, Olga Tubau--.

La defensa, por su parte, había solicitado la absolución o alternativamente seis meses por imprudencia grave.

CONSIDERA "CORRECTA" LA SENTENCIA

"La sentencia me parece, justa no lo sé, pero me parece correcta. Se ha interpretado la ley tal como está escrita", ha asegurado.

Ha lamentado que hayan pasado 4 años desde el día de los hechos para tener una sentencia, pero ha celebrado que "al final la justicia ha actuado".

"Que condenen a tu esposa y a la madre de tus hijos por intentar asesinarte no es una gran alegría, pero es una sentencia intermedia y se ha hecho justicia", ha zanjado.