Más de 70 instituciones defienden Barcelona como ‘Capital Mundial del Talento' en un manifiesto

El proyecto de la Fundación Impulsa Talentum incluye sedes en capitales españolas, San Francisco y Florencia



BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Impulsa Talentum ha presentado este viernes el manifiesto 'Barcelona, Capital Mundial del Talento', un proyecto apoyado por más de 70 instituciones internacionales y locales que incluye la apertura de sedes en Madrid, Valencia, Bilbao y Málaga, así como San Francisco (EE.UU.) y Florencia (Italia), para "urdir una red de debate académico con expertos en talento, liderazgo y gobernanza".

Esta iniciativa "es un paso adelante en el proyecto emprendido por la Fundación hace 10 años para difundir el valor del talento por medio de iniciativas de reconocimiento y visibilidad de personas, emprendedores o empresas", explica la entidad en un comunicado.

El manifiesto destaca la necesidad de centrar el avance tecnológico "en los valores humanos, promoviendo la cohesión social, la salud, la paz y la equidad como motores de la gobernanza y objetivos finales del desarrollo tecnológico, empresarial y social".

Afirman que "Barcelona, con su rico patrimonio cultural e histórico, se propone como epicentro internacional para la promoción de una cultura del talento que priorice el humanismo contemporáneo, los derechos humanos, la innovación responsable y la colaboración diversa".

El acto ha tenido lugar en el Salón Martí l’Humà, en la plaza del Rei de Barcelona, "lugar emblemático de la capital catalana", y ha contado con la presencia de los principales impulsores de esta iniciativa internacional.

El ceo de ISE Integrated Systems Europe, Michael Blackman, se ha referido a la "necesidad global actual de saber identificar el talento y abrirse a las nuevas oportunidades e ideas que éste brinda para las empresas".

La directora del 'think tank' Matter e impulsora de Puzzle X, Zina Jarrahi Cinker, ha aludido a "una era donde las tecnologias exponenciales están hibridando, muchas están en una fase de madurez y superponiéndse y necesitamos conocer cómo van a evolucionar".

El exdirector general de la Unesco y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, ha intervenido por videoconferencia ha asegurado que "el talento y la creatividad son las herramientas necesarias para ser valiente en el ámbito internacional".

El director adjunto de la World Academy of Arts & Sciences, Alberto Zucconi, ha explicado que "el momento actual no es solo el de las buenas intenciones, sino el de poner todo el conocimiento y talento en buscar soluciones que funcionen de manera global".

La Fundación Impulsa Talentum cuenta con el respaldo de Instituciones y organismos internacionales de renombre, tales como la World Academy of Arts and Sciences, el World University Consortium y el think tank Matter y Integrated Systems Europe, entre otros.

La apuesta por Barcelona como Capital Mundial del Talento también incluye la apertura de sedes en grandes capitales como Madrid, Bilbao, Málaga o Valencia, interesadas en acoger jornadas específicas y sectoriales de este hub de talento.

FIRMANTES

Entre los firmantes del manifiesto y asistentes al acto figuran representantes de entidades como Pimec, Foment del Treball, el Colegio Oficial de Médico, el Colegio Oficial de Arquitectos, el Gremio de Restauración, el Conservatorio del Liceo, la Fundación Ona Futura y el Cluster de la Bioenergia.

También secundan la iniciativa el Banco Sabadell, Aigües de Barcelona, La Salle Technova, Leitat, el Barcelona Centre de Disseny, el Catalan American Council, Fidem, el Mercado de la Boqueria, Fegram-Mercados de Catalunya, Eurecat, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta y GES, hasta completar una lista de más de 70 instituciones, empresas y colectivos profesionales.