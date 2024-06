Mas-Colell defiende su paso por la política: "Un instrumento para promover la investigación"

El exconseller de la Generalitat y catedrático de economía, Andreu Mas-ColellAutor: Universitat de Minnesota - EDU PEDROCCHI

La Universidad de Minnesota homenajea la trayectoria y liderazgo del exconseller y catedrático



El exconseller de la Generalitat y catedrático de economía, Andreu Mas-Colell, ha defendido su paso por la política: "Siempre ha sido para mí un instrumento para promover la investigación y la ciencia".

Lo ha dicho este miércoles por la tarde en un acto que la Universidad de Minnesota ha organizado en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) para homenajearle por su trayectoria y liderazgo en investigación, educación y desarrollo institucional.

El acto lo han organizado de manera conjunta la UPF, la Barcelona School of Economics (BSE) y el Barcelona Institute of Science and Technology (Bist), tres instituciones vinculadas a la carrera Mas-Colell.

Mas-Colell, que ha realizado un discurso en el que mayoritariamente ha recordado algunas de las anécdotas más divertidas de su paso por Minnesota, como su nivel de inglés o la diferencia de temperatura con el Mediterráneo, ha asegurado que la universidad consiguió sacar el economista que llevaba dentro.

"Mi estrategia en mis años universitarios fue hacer el esfuerzo necesario para aprobar el número requerido de años, cinco, para luego poder avanzar y aprender economía moderna, no se me ocurrió que eso pudiera requerir buenas notas", ha bromeado.

Según el exconseller, los años en la universidad también le permitieron hacer activismo político, y ha asegurado que los logros que ha conseguido a lo largo de su trayectoria han sido colectivos.

TRAYECTORIA DE MAS-COLELL

En el homenaje, han intervenido el profesor de economía de la Universidad de Minnesota, Timothy J. Kehoe, el presidente del Banco Sabadell y doctor de la Universidad de Minnesota, Josep Oliu, y el profesor de economía por la Universidad de Stanford y doctor de la Universidad de Minnesota, John Roberts.

Kehoe ha destacado la amplia trayectoria de Mas-Colell en la Universidad de Minnesota y se ha emocionado al recordar los trabajos que realizó de manera conjunta con el catedrático, que siempre se ocupó de que sus estudios se entendieran.

Oliu ha defendido que el exconseller ha trabajado en la "modernización y la democratización de la economía y la sociedad españolas", y ha recordado que ha ayudado a impulsar escuelas de economía de alto nivel.

Roberts ha destacado "el respeto que la comunidad económica tiene por la brillantez" de Mas-Colell, y ha subrayado no solo su trayectoria de economista, sino también sus obras literarias y artículos académicos.