Mathias Enard retrata la violencia de la guerra y "lo difícil que es dejarla atrás" en 'Desertar'

Explora la figura del desertor: "Requiere mucho valor dejar las armas y decir 'yo me voy"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Mathias Enard ha retratado los efectos que tiene la violencia de la guerra sobre el ser humano y "lo difícil que es dejarla atrás" en su nuevo libro 'Desertar', editado por Random House en castellano y por Empúries en catalán y publicado este 3 de octubre.

En un encuentro con periodistas este martes en Barcelona, ha explicado que la guerra en Ucrania fue el detonante del libro, al impactarle ver cómo Europa volvía a vivir una guerra en el siglo XXI: "Me encontré muy afectado, muy deprimido, por ver tanta violencia".

"Una guerra que se parecía mucho a la Primera Guerra Mundial, con trincheras, guerra total. Y también con discursos que tenían mucho que ver con los discursos de propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento de mucha emoción personal y mucho dolor", ha afirmado.

Para Enard, era interesante explorar en este libro el personaje del desertor y retratar lo que "cuesta a la humanidad, a Europa, a cada país, dejar las armas e irse hacia otro camino", así como no fabricarlas ni venderlas.

El libro combina la historia de un matemático deportado al campo de concentración de Buchenwald en 1941 con la narración de un soldado desertor: son dos destinos que no llegan a mezclarse y que hablan de supervivencia, de "utopías" y de la guerra que acaba volviendo.

LAS MATEMÁTICAS Y EL DESERTOR

Sobre el papel de las matemáticas en la historia, el autor ha explicado que para el personaje de Paul Heudeber son "su sueño y utiliza este mundo para sobrevivir", como una vía de escape de la realidad que está viviendo en el campo de concentración.

En cuanto a la figura del desertor, Enard ha considerado que es algo que no se ha sabido valorar: "Requiere mucho valor dejar las armas y decir 'yo me voy'. Es una figura interesante porque es el que intenta hacer otra cosa".

LA GUERRA QUE VUELVE

El escritor ha expresado su preocupación por el hecho de "si realmente hay voluntad de los colectivos humanos de acabar con la violencia" y dejar de fabricar armas y venderlas, lo que él denomina como capitalismo de guerra.

De todas formas, el autor ha manifestado sus dudas de si dejando de fabricar armas se acabarían las guerra, y ha considerado que la violencia colectiva siempre ha estado presente en la humanidad y que "incluso después de muchos años de pacifismo siempre sigue".

EPISODIOS DE VIOLENCIA

En el libro Enard también hace referencia al atentado contra las torres del World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, un episodio que califica como de violencia inédita y que para él significó el "indicio de que comenzaba otra época".

"Nunca habíamos imaginado que desde las cuevas de Afganistán se pudiera organizar una masacre de ese tamaño y ese es un cambio de paradigma", al igual que para él también es clave el 7 de octubre de 2023, que supuso el inicio de la guerra de Gaza y que un año después ha escalado hacia otros territorios como el Líbano.

"¿Esta guerra irá hasta Irán o no? No lo sabemos. ¿Cuál será la posición de los rusos, por ejemplo, que son una pieza clave que todavía no se ha movido? Seguramente porque tienen alguna especie de pacto con Israel, pero eso no se ha hecho público. Estamos en un momento de mucha incertidumbre y de mucha violencia", ha reflexionado.