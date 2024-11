Menor pide a los hombres ser responsables ante la violencia: "Nuestro enemigo es el machismo"

Defiende "una estrategia beligerante, pero no belicista" contra estas situaciones

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha apelado a la responsabilidad de los hombres ante la violencia machista y que contribuyan a luchar contra estas situaciones junto a las mujeres, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: "Nuestro enemigo es el machismo".

Lo ha dicho en una entrevista este lunes de 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que todas las mujeres han sufrido micromachismos: "Todas hemos sufrido pequeños machismos que nos han limitado y que nos han llevado a tener muchos miedos".

"Yo, por ejemplo, sufro síndrome de la impostora", ha afirmado la consellera, que ha hecho referencia a las críticas que asegura que recibía en su etapa política en Badia del Vallès (Barcelona).

Para Menor, es necesario que los hombres tengan también la responsabilidad de luchar junto a las mujeres contra la violencia machista: "Nuestro enemigo es el machismo, no son los hombres. Apelo no a la culpa, sino a la responsabilidad".

En este sentido, ha señalado que ella no cree "en un feminismo que solo culpabilice a los hombres", y recalca que con esto no dice que no se tenga que culpabilizar a los hombres que tienen conductas violentas y machistas, porque son culpables de sus acciones, en sus palabras.

"Si que creo en la culpabilización de las acciones, pero no creo en la culpabilización de colectivos", y ha reivindicado que solo se podrá acabar con estas situaciones con la lucha de todos los agentes de la sociedad.

FEMINISMO, "MOVIMIENTO POLÍTICO"

Menor ha señalado que se tiene que combatir la violencia y las desigualdades que sufren las mujeres desde "una estrategia beligerante, pero no belicista", y ha definido el feminismo como un movimiento progresista y global.

Preguntada por el hecho de que la Conselleria haya pasado a llamarse Igualdad y Feminismo, y no Feminismos, ha respondido que "es un mensaje" y que, con ello, pretende llamar a todo el movimiento feminista, desde cualquier mirada y enfoque.

"El feminismo es un movimiento político que lo más importante que defiende es la igualdad entre hombres y mujeres y lucha contra la violencia machista. Y yo creo que en esto hay consenso. No es porque no crea en los diferentes enfoques, sino porque creo que el feminismo es un movimiento político que nos agrupa a todas", afirma.