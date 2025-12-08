Metges de Catalunya pide acabar con la "sobrecarga asistencial" y los turnos de 24 horas

Archivo - El secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, atiende la prensa durante la huelga de este viernes. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha pedido acabar con la "sobrecarga asistencial" de los médicos y que desaparezca la obligación de realizar turnos de 24 horas y trabajar un mínimo de 48 horas a la semana.

Así se ha expresado en declaraciones a '3Cat' este lunes, antes de la huelga que han convocado para el personal facultativo del sistema público y concertado este martes y miércoles: "Si no hacemos huelga, si seguimos como hasta ahora, el sistema acabará petando, si no ha petado ya", ha señalado.

Lleonart ha criticado que el sistema sanitario funciona debido a "la precarización y la semiesclavitud" en la cual se encuentran los médicos.

"Esta situación en la que la administración puede poner 40, 50, 60 visitas en una agenda de un médico de atención primaria puede obligar a un trabajador a trabajar 24 horas seguidas sin descanso", ha explicado.

Así, ha dicho que el sistema "se tiene que concebir de forma diferente" porque no hay ningún trabajador que pueda rendir en la hora 23 lo mismo que rinde en la hora uno, textualmente.