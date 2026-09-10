La miopía infantil casi se triplica entre los 8 y 12 años, según un estudio de la UPC

La miopía en los niños - UPC

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha apuntado que la miopía infantil casi se ha triplicado entre los 8 y los 12 años, pasando de una prevalencia del 12,3% al 28,7%, y aumentan 0,29 dioptrías cada año.

El estudio del grupo de investigación Visión, Optometría y Salud de la Facultat de Óptica y Optometría de Terrassa (Foot), destaca la influencia del nivel socioeconómico familiar en este incremento y alerta que las niñas constituyen un grupo de riesgo por una progresión más rápida del crecimiento ocular en comparación con los niños, informa este jueves la universidad en un comunicado.

El proyecto Cohorte Infantil de Salud Visual de Terrassa ha revelado unos datos longitudinales inéditos sobre la población del sur de Europa que permiten una mirada al control de la salud visual de los niños y que cuenta en la actualidad con más de 2.500 participantes de la ciudad barcelonesa.

El estudio se centra en la franja de edad entre los 8 y 12 años, un periodo crítico en el que los niños experimentan un cambio progresivo con una tendencia hacia el desarrollo de la miopía: entre los 8 y 9 años afecta al 12,3%, al año de seguimiento la cifra sube al 17,1% y después de tres años de seguimiento alcanza el 28,7%.

La investigación ha constatado que las niñas con miopía en edades primerizas constituyen un grupo de riesgo a causa de una progresión más rápida del crecimiento ocular, y que los niños de etnia no caucásica presentan una mayor longitud axial del ojo de partida, cuando tienen 8 años.

"ES POSIBLE ANTICIPARSE"

La investigadora Laura Guisasola ha asegurado que "es posible anticiparse a la aparición de la miopía antes de que esta se refleje en las dioptrías de los niños, ya que el alargamiento del ojo, medible objetivamente, se produce antes de que la miopía sea detectable en la graduación".

El estudio ha identificado como indicadores de alto riesgo de miopía una combinación de hipermetropía baja a los 8 años, por debajo de 0,75 dioptrías, junto con una mayor longitud axial del ojo y determinadas proporciones biométricas.