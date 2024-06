Mònica Batet gana el LIII Premi Crexells con 'Una història és una pedra llançada al riu'

Premio a mejor obra original en catalán de 2023

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora Mònica Batet ha ganado este viernes el LIII Premi Crexells a la mejor obra original en catalán de 2023, dotado con 6.000 euros, con 'Una història és una pedra llançada al riu' (Angle Editorial), un canto de amor al gesto de narrar historias y componer música frente al autoritarismo.

En rueda de prensa, Batet ha asegurado que es "un privilegio y un honor" ganar un premio como el Crexells, concedido por el Ateneu Barcelonès, que han ganado autores que admira como Jesús Moncada y Mercè Rodoreda.

'Una història és una pedra llançada al riu', publicada en enero de 2023, cuenta con Futur Folklorista y Futur Revolucionari como protagonistas, dos folkloristas interesados por los cuentos populares, que ven como los gobernantes alteran el destino de la sociedad.

Batet ha remarcado que en la novela quería tratar diferentes temas todos relacionados con el poder: el poder de la oralidad, el poder del arte, el poder del pueblo cuando hay conflicto, y el poder autoritario que "decide sin pedir consejo".

"Más que el poderoso me interesa el sometido y cómo éste engaña al poderoso", ha remarcado la ganadora del Crexells.

La escritora ha subrayado que no le gusta situar las historias en un lugar concreto sino generar atmósferas, y que en esta aparecen referencias al barrio en el que vivió, un poco de la Revolución de los Claveles, los asedios de la guerra de los Balcanes o en Siria, y de "esta mezcla creo un espacio".

"MAGNETISMO ESPECIAL"

El jurado, formado por los escritores y periodistas Anna Ballbona, Andreu Gomila y Eva Piquer, el doctor en Filología Catalana Francesco Ardolino y la traductora y periodista Valeria Gaillard, ha destacado el "magnetismo especial" y el universo evocador de la novela.

La integrante del jurado Anna Ballbona ha destacado de la novela "el homenaje al gesto de narrar historias, escucharlas y hacer de las narraciones un ser con una vida propia" y al poder de la imaginación y la creatividad.

La editora de Angle Editorial, Rosa Rey, ha subrayado que desde el primer momento que recibieron la obra se evidenció la "originalidad" de como estaba escrita y dentro del panorama literario catalán con una forma de narrar diferenciada.

Mònica Batet estudió Filología catalana y publicó seis novelas y una antología de cuentos: con su primera novela 'L'habitació grisa' ganó el Premi Just Manuel Casero en 2005 y posteriormente ha editado otras como 'No et miris el Riu', Nou illes al nord', con la que consiguió el Premi Nollegiu de narrativa catalana.