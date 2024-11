Moreno (CUP): "Hoy es un día importante de visibilización, pero esta lucha debe ser diaria"

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, ha pedido que la reivindicación contra la violencia machista sea una lucha de cada día: "Hoy es un día importante de visibilización, pero esta lucha debe ser diaria".

Así se ha expresado este lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en declaraciones a los periodistas antes de comenzar la manifestación por el 25N en Barcelona, donde también ha apuntado a un contexto mundial en que "se utiliza la violencia machista como arma de guerra".

Moreno ha lamentado que se estén normalizando los discursos de extrema derecha, y se ha dirigido a quienes quieren hacer retroceder al movimiento feminista: "No pasaréis por encima de nuestros cuerpos, no pasaréis por encima de nuestro derecho a decidir libremente si abortamos o no, no pasaréis por encima de nuestras libertades".