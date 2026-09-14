Moret (PSC) acusa al PP de solo "confrontar e insultar" porque no tienen propuestas para Catalunya

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha acusado al PP de solo saber "cuestionar, confrontar e insultar" porque no tienen propuestas para Catalunya, tras las críticas del portavoz del PP de Catalunya, Juan Fernández, a la conferencia que pronunciará este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de balance de mandato.

"Como ellos no pueden realizar este tipo de conferencias, porque no tienen ningún balance que poner sobre la mesa, no tienen ninguna propuesta que poner sobre la mesa, ni para el país, ni para los ciudadanos, solo saben cuestionar, confrontar e insultar", ha dicho en rueda de prensa.

Ha asegurado que el presidente tiene muchas cosas que decir porque el Govern que encabeza toma decisiones, da la cara y afronta los problemas, pero también asume los retos de Catalunya de los próximos años: "Por desgracia, no podemos decir lo mismo del Partido Popular".

Según Moret, la legislatura se encuentra en un punto neurálgico por la aprobación de los Presupuestos en julio, pero sobre todo por los acuerdos que deben materializarse este otoño en temas como la financiación autonómica.

PLANTEAMIENTOS "INVOLUCIONISTAS"

Moret ha hecho balance de los actos de la Diada, recordando la conmemoración de los 50 años de la primera celebración del 11 de septiembre tras el franquismo, y ha llamado a reforzar este espíritu.

Por ello, ha llamado a apostar por la convivencia y a luchar "contra aquellos posicionamientos que generan odio y miedo y que, como también se ha visto, están acostumbrados a la generación de situaciones confrontativas" e involucionistas.

FESTA DE LA ROSA

La portavoz ha destacado la celebración este domingo de la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona), que prevé multitudinaria, y ha dicho que tendrá un importante carácter municipalista y de "consolidar la presencia territorial" del partido, puesto que este curso político se celebran las elecciones municipales.

Respecto a las candidaturas municipales, tras las primeras ratificaciones en junio, ha explicado que en noviembre habrá una segunda tanda de confirmaciones de candidatos del PSC a los comicios locales, y en febrero una última, y ha añadido que en noviembre realizarán una conferencia municipal para aprobar el programa marco del partido para esas elecciones.

Sobre si prefieren que las elecciones generales se convoquen antes o después que las municipales de mayo, ha respondido que les da igual: "Huiremos de cualquier otro ruido y de cualquier otro planteamiento que no sea el local".