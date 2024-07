Moya (ERC) ve en su cese una "medida desesperada para silenciar" la investigación de los carteles

Niega ser "responsable" de los carteles y trabajará con su abogado para aclarar los hechos



BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de comunicación de ERC Tolo Moya ha asegurado que su cese como asesor de los republicanos en la Diputación de Barcelona es "una medida desesperada para silenciar" a quien ha pedido seguir la investigación interna sobre los carteles difamatorios contra el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y su hermano, el exlíder republicano en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, y la enfermedad de Alzheimer.

En un comunicado este miércoles consultado por Europa Press, Moya ha acusado a ERC de señalarle como principal responsable de los carteles "sin aportar ningún tipo de prueba, pese a saber que la misma investigación sí que apuntaba con pruebas hacia ciertas personas".

También ha criticado que el partido, a medida que se ha conocido más sobre el caso, "no solo ha cambiado la versión de los hechos sino que también ha mentido sobre el conocimiento y el encubrimiento del caso de manera reiterada".

Moya ha afirmado que no acepta que se le quiera responsabilizar: "No permitiré que se me acuse de nada de lo que no soy responsable", y ha añadido que trabajará con su abogado para aclarar los hechos por la vía judicial.

ERC ha decidido este miércoles presentar una demanda contra Moya por "filtración de información confidencial de manera desviada a los medios de comunicación", en alusión a los audios de una reunión sobre los carteles.

LA DIRECCIÓN DE ERC

Moya ha sostenido que acepta su cese porque no se siente identificado con la manera de hacer de la actual dirección de ERC, y ha añadido que estas maneras son "de gente que, desde su posición, se cree con el poder de actuar de manera deliberada sin ningún tipo de moral contra sus compañeros" de partido.

El exdirector de comunicación de los republicanos ha llamado a los militantes a "continuar denunciando estas malas prácticas y llegar hasta el final de todo este asunto".