Muere un ciclista tras caer en la C-147 en Alt Àneu (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha muerto la tarde de este martes tras caer en la C-147 en Alt Àneu (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra, que todavía están investigando las causas del accidente, han recibido el aviso a las 13.11 horas.

A raíz del incidente, que ha obligado a cortar la vía, se han activado 2 patrullas de los Mossos d'Esquadra, un helicóptero de Bombers de la Generalitat y una unidad del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).