Muniesa (CaixaBank) destaca que MicroBank suma el 90% de microcréditos en España y el 60% en Europa

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha destacado que MicroBank suma el 90% de los microcréditos en España y el 60% en el conjunto de Europa, este viernes en la segunda jornada de la Conferencia Anual de la Red Europea de Microfinanzas.

Muniesa ha subrayado que España "es líder en microfinanzas en Europa" y ha celebrado que MicroBank se ha consolidado como un referente en el ámbito de las microfinanzas.

"Pero su importancia va más allá de la dimensión o el liderazgo. MicroBank representa una manera de llevar el compromiso social a la actividad financiera", ha añadido.

Ha subrayado que la voluntad de la entidad es poder llegar a emprendedores, familias, estudiantes y empresas sociales para ofrecerles una oportunidad para avanzar.

El presidente de CaixaBank ha puesto en valor que "detrás de cada financiación hay una historia personal, un proyecto de vida", y ha añadido que esta dimensión humana es esencial.

Por ello, ha dicho que lo importante no es cuánto se financia, sino qué oportunidades ayuda a financiar, "porque esto se traduce en un impacto real", y ha explicado que los proyectos financiados por MicroBank desde su fundación en 2007 han contribuido a crear más de 400.000 puestos de trabajo y que se han formalizado 2,1 millones de operaciones por valor de 16.000 millones de euros.

FUTURO

Muniesa ha afirmado que las microfinanzas son "una herramienta esencial" para impulsar el emprendimiento, la autonomía y la cohesión social.

Asimismo, ha dicho que el futuro del sector dependerá de su capacidad de responder a nuevos desafíos, acompañar la transición digital y ecológica, llegar a colectivos desatendidos e impulsar el talento emprendedor y la innovación.

"Creemos que la actividad financiera debe generar valor económico y social", ha subrayado, y ha añadido que ambas dimensiones no son incompatibles, sino que se refuerzan cuando hay un propósito claro, una gestión rigurosa y una visión a largo plazo.