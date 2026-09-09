Niubó reivindica el aumento presupuesto en educación y defiende que se haga de manera "progresiva"

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha reivindicado el aumento del 25% en el presupuesto de educación para este curso y ha dicho que esta inversión se debe hacer de manera "progresiva" y contando con los socios y apoyos parlamentarios que, dice, son necesarios.

En una entrevista en 3Cat este miércoles recogida por Europa Press, ha dicho que hay que ser "conscientes de la situación de partida" y actuar con un poco de perspectiva.

La consellera ha defendido que el Govern está siguiendo la dirección correcta y tomando decisiones y, pese a que reconoce que es un momento complejo, sostiene que el curso empieza con "unas mejores condiciones de aprendizaje y enseñanza".

Sobre las huelgas de este martes en el inicio del curso, ha lamentado que no es el inicio de curso que habrían querido en un día, apunta, especial para muchos alumnos, y ha dicho que hace falta "un punto de confianza y trabajo" con los sindicatos porque considera que la amenaza de huelga constante complica las cosas.

Preguntada por el error en la muestra de las pruebas PISA ha asegurado que este es un tema "grave" y ha apuntado que, aunque tenía conocimiento del asunto desde el mes de marzo, se tenían que respetar las diligencias internas.