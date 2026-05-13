Nogueras (Junts) acusa a Illa de "importar el modelo policial español" a las escuelas catalanas

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes, 28 de abril, el decreto ley que incluye la prórrog - Matias Chiofalo - Europa Press

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "importar el modelo policial español a las escuelas catalanas" y ha añadido que lo que hace falta son profesores y dinero.

"A los profesores no se les espía. Se les escucha y se les respeta", ha afirmado en un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press, en alusión a la infiltración de dos Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que preparaban jornadas de huelga.

Nogueras ha instado a Illa a "plantarse en Madrid y no volver si no es con el dinero que es de los catalanes y que se pierde en el agujero negro de Madrid", y le ha acusado de hacer de delegado del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Los profesores deben poder hacer de profesores, con unas condiciones dignas porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos", y ha añadido que los docentes catalanes son los peor pagados del Estado y de Europa, según sus datos.

"Lo que debemos hacer los políticos es dar la cara por ellos. Por todos ellos. A riesgo de que nos la partan", ha subrayado la dirigente 'juntaire'.