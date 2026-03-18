Normalizada la L2 del Metro de Barcelona tras quedar sin servicio entre Sagrada Família y La Pau

Archivo - Usuarios en el andén de la estación del Metro de Plaza Catalunya / Plaça Catalunya de la Línea 3 - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la L2 del Metro de Barcelona se ha restablecido este miércoles sobre las 10.15 después de que una incidencia haya interrumpido la circulación entre las estaciones de Sagrada Família y La Pau desde primera hora, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vía 'X'.

La línea ha funcionado entre Paral·lel y Sagrada Família y entre La Pau y Badalona Pompeu Fabra y para realizar el trayecto entre las dos estaciones donde no circulaban trenes se ha habilitado un bus especial y la línea H10 ha recorrido el tramo afectado.

Tras normalizarse, TMB advierte de que el intervalo de trenes puede ser superior al habitual.