El nuevo Observatorio Epidemiológico de Catalunya permitirá definir modelos predictivos

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Primer Observatorio Epidemiológico de Catalunya basado en tecnologías digitales avanzadas como el Big Data y la inteligencia artificial permitirá "definir modelos predictivos" con el objetivo de trazar líneas de actuación y anticiparse a futuras epidemias, ha explicado el investigador de la Fundació Lluita contra la Sida, Oriol Mitjà, este jueves en rueda de prensa con motivo de la presentación del proyecto.

Mitjà ha explicado que la recolección y análisis de los resultados desde una base científica permitirá hacer simulaciones y "tomar decisiones mucho más acertadas" que ayuden a determinar qué medidas y qué herramientas usar en cada momento, como cuándo hacer obligatorio el uso de la mascarilla o cuándo empezar un confinamiento, además de monitorizar la movilidad o la distancia de seguridad, entre otras.

A su parecer, la herramienta presenta ciertos desafíos, como garantizar la privacidad de los datos o trabajar con la "incertidumbre" de los modelos predictivos; sin embargo, ha destacado que el proyecto es una apuesta de futuro y ha valorado positivamente la coordinación y colaboración, en este caso, entre la academia, el sector empresarial y el Govern.

FUTURAS EPIDEMIAS

Por su parte, el jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, ha previsto que el proyecto, que estará disponible a medianos de 2021, "tiene que servir para futuras epidemias, además de para la actual".

Según Clotet, el Observatorio ayudará a desarrollar tratamientos que frenen la progresión de la pandemia del coronavirus con la finalidad de que se reduzca la mortalidad y que, por extensión, se minimice el "miedo" de la ciudadanía hacia la pandemia.

Por su parte, el director del Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligente, Marc Torrent, ha puesto en valor que el Observatorio permitirá detectar ciertos patrones de evolución de una pandemia, además de medir el impacto de las actuaciones de mitigación, mejorando así la capacidad de anticipación y de trazar mejores planes para combatirlas.

RESULTADOS PÚBLICOS Y EN ABIERTO

Por otro lado, ha abogado por la transferencia de conocimiento para afrontar los retos que el Covid-19 ha planteado, tanto en la dimensión sanitaria, económica y empresarial, y ha remarcado que los resultados del proyecto estarán publicados en abierto, y que, por lo tanto, podrán ser utilizados "libremente" por aquellos que procedan a consultarlos.

En su intervención durante la presentación, el CIO de Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, ha esclarecido que, en todos los casos, estos procedimientos "nacen con clara vocación pública" y pasarán por respetar las condiciones de seguridad y de privacidad de la ciudadanía.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Ha remarcado que bajo ninguna circunstancia es una herramienta de trazabilidad, --ya que los datos nunca serán personales y estarán protegidos por la Comisión Europea, la GSMA y la Conselleria de Salut de la Generalitat-- y ha añadido que, al combinar diferentes datos, permite analizar y mejorar la capacidad de decisión de todas las administraciones.

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generaliat, Jordi Puigneró, ha explicado que la herramienta ha contado con un presupuesto de 600.000 euros, un 50% de los cuales han sido aportados por la Generalitat, y ha destacado que es un proyecto de colaboración público-privada que combina tecnología y salud, y que está "a disposición del bien común".

Ha puesto en valor la capacidad de trabajar de manera transversal y de afrontar el reto de la digitalización desde todos los ámbitos y administraciones: "Si no somos un país digital, no seremos un país social", ha concluido.