Òmnium recuerda que Cuixart "no está en libertad" y deberá volver a la cárcel a dormir

Publicado 13/02/2020 12:28:17 CET

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha recordado este jueves que el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, "no está en libertad" y que deberá volver a la cárcel de Lledoners (Barcleona) a dormir.

"No está en libertad, cada día deberá volver y dormir en prisión. No podrá estar con su familia y sus hijos, no podrá hacer lo que quiera, no podrá ejercer en libertad de empresario o de presidente de Òmnium", ha lamentado en declaraciones a los medios,

Pese a manifestar su emoción por que Cuixart haya podido salir de Lledoners para ir a trabajar a su empresa en Sentmenat (Barcelona), ha insistido en reclamar "hoy más que nunca" su libertad.

"Hoy más que nunca, un clamor por la libertad y la amnistía de todas las personas represaliadas", ha subrayado.

Cuixart ha salido de la cárcel de Lledoners pasadas las 8.00 horas de este jueves para ir a trabajar a su empresa y por la tarde hará voluntariado, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que prevé la flexibilización de su régimen y permite salidas de prisión.