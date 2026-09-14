Open Cosmos cierra una ronda de financiación de 300 millones para la conectividad desde el espacio

Tecnología de Open Cosmos - OPEN COSMOS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Open Cosmos, empresa dedicada a la fabricación de satélites e infraestructura espacial, ha cerrado una ronda de financiación en la que ha reunido 300 millones de euros, para impulsar la inteligencia en tiempo real y la conectividad desde el espacio.

La Operación ha tenido lugar "en un contexto marcado por el aumento de la inversión de gobiernos y empresas en sistemas espaciales seguros y estratégicos", informa la compañía en un comunicado este lunes.

La ronda ha sido liderada por inversores europeos y ha contado con la participación destacada de Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs First y dos importantes fondos de pensiones internacionales, así como de A&G Global Investors, Santander Alternative Investments y Sankara.

"Esta importante ronda de financiación permitirá ampliar la capacidad de fabricación en serie de satélites de Open Cosmos y acelerar el despliegue de servicios de inteligencia y conectividad mediante la expansión de sus proyectos ConnectedCosmos, OpenConstellation y DataCosmos", explica la empresa.

La compañía explica que ha reforzado en los últimos años su apuesta por España, donde concentra "capacidades industriales, talento especializado y algunos de sus proyectos más estratégicos", y pone como ejemplo su sede en Barcelona, donde se ha ampliado recientemente una sala blanca desde la que se diseñan, fabrican y ensamblan satélites para clientes de ámbito estatal e internacionales.

Así, la actividad de esta sede se extiende a las Islas Baleares, Andalucía y Canarias, territorios en los que desarrolla diferentes iniciativas vinculadas a la observación de la Tierra y los servicios basados en datos satelitales.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado que el sector espacial en España está en pleno crecimiento y que "rondas de financiación como la que acaba de levantar Open Cosmos son un ejemplo de la competitividad de las empresas" españolas y una muy buena noticia para el crecimiento de la industria espacial del país.

RAFAEL JORDÀ

Por su parte, el ceo y fundador de Open Cosmos, Rafael Jordà, ha explicado que "Europa necesita reforzar su soberanía tecnológica y espacial, y España debe desempeñar un papel protagonista en ese reto", por lo que esta inversión permite a la compañía ampliar sus capacidades industriales, acelerar el desarrollo de nuevas constelaciones y consolidar a España como uno de los principales polos de innovación y fabricación espacial de Europa.

En los últimos tres años y medios, Open Cosmos ha firmado nuevos contratos por un valor de unos 320 millones y "acumula cinco años consecutivos de crecimiento rentable y mantiene una tasa de éxito del 100% en las misiones desarrolladas para clientes como gobiernos europeos, agencias espaciales y grandes compañías del sector energético y de infraestructuras.

Jordà ha añadido que "la infraestructura espacial está adquiriendo una importancia tan estratégica como la energía, las redes digitales o el transporte" y que los gobiernos y empresas necesitan cada vez más comunicaciones seguras y acceso a datos operativos a través de sistemas resilientes, aunque ha avisado de que la infraestructura por sí sola no es suficiente.

"El verdadero valor reside en la capacidad de transformar los datos en información útil sobre lo que está ocurriendo en la Tierra en tiempo real y hacerla llegar allí donde se necesita mediante una conectividad global segura y fiable", ha dicho.

Por su parte, el Partner de Lightrock, Ashish (Ash) Puri, ha comentado que "el mercado espacial comercial está entrando en una nueva fase, en la que los gobiernos y las empresas necesitan cada vez más socios de confianza para proporcionar infraestructuras críticas", mientras que el Managing Partner de ETF Partners, Patrick Sheehan, plantea que las condiciones para crear empresas espaciales líderes a nivel mundial convergen ahora en Europa.

"TECNOLOGÍA AMBICIOSA"

El Managing Director de A&G Energy Transition Tech Fund, Juan Diego Bernal, afirma que su empresa ya lideró la ronda de financiación de Open Cosmos en 2023 y que, desde entonces, "la compañía ha convertido una tecnología ambiciosa en una verdadera capacidad industrial".

Para el director de capital riesgo de Santander Alternative Investments, Santiago Gil, "España cuenta con el talento y la capacidad industrial necesarios para desempeñar un papel protagonista en la creciente economía espacial europea" y ha añadido que Open Cosmos está plasmando esa fortaleza en infraestructuras de relevancia internacional, al tiempo que genera puestos de trabajo altamente cualificados y capacidad de fabricación avanzada a nivel español.