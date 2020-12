Parés (comuns) exige al PSC "contundencia" si se confirman las irregularidades en L'Hospitalet

BARCELONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los comuns en el Parlament Marc Parés ha exigido este lunes al PSC actuar con "contundencia" si se acaban confirmando las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por las que la alcaldesa del municipio, Núria Marín, declaró la semana pasada.

En el debate monográfico sobre corrupción en el pleno del Parlament, ha acusado a Marín y al PSC de no haber dado explicaciones sobre este caso, y ha reclamado "transparencia, explicaciones y celeridad para no afectar más la credibilidad" de las instituciones.

Parés ha advertido de que la corrupción afecta a la democracia, ha apostado por incrementar las medidas de transparencia, ha defendido que la pandemia no puede ser una excusa para no hacerlo y ha cargado contra el Govern por el contrato a Ferrovial para el rastreo de casos de coronavirus: "El caso de los rastreadores no se aguanta por ninguna parte".

También ha reprochado a Cs no haber mencionado en sus intervenciones las presuntas irregularidades que afectan al Rey emérito Juan Carlos I: "¿No son ustedes los que miran hacia otro lado?", y ha lamentado la impunidad que, a su juicio, tiene el exjefe de Estado.

Además, ha cuestionado las investigaciones del caso Voloh porque cree que tiene "intereses partidistas" contra el independentismo y en el inicio de su intervención ha expresado su apoyo al conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, que este lunes ha sido juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por presunta desobediencia el 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida).