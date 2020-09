El Parlament aprueba revisar de los Presupuestos de la Generalitat para adaptarlos al Covid-19

Prevé la creación de un plan de emergencia y apoyo a las familias catalanas

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este jueves ha aprobado una moción presentada por Cs para revisar las partidas de los presupuestos actuales de la Generalitat --aprobados en el mes de abril--, con el objetivo de hacer frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia por el coronavirus.

La moción pretende fijar como prioridad presupuestaria la protección social y la reactivación económica, y revisar las partidas de gasto correspondientes al presupuesto del ejercicio 2020 para "liberar aquellos recursos destinados a temas no prioritarios"; dos puntos del texto que se han aprobado por la unanimidad de la Cámara.

También --con los votos a favor de Cs, el PSC, el PP, la CUP y los comuns, y la abstención de JxCat y ERC-- se ha aprobado establecer un plan de emergencia y apoyo a las familias catalanas "dotándolo de los fondos no prioritarios reorientados hacia ellas", y priorizando la atención a los colectivos más vulnerables.

En su intervención, el diputado de Cs Jose María Cano ha vuelto a criticar la falta de planificación presupuestaria del Govern ante la situación económica y social actual derivada del coronavirus, mientras que "hay políticos centrados en cambios de Govern buscando la perfección identitaria y están incapacitados para cooperar y dialogar".

Cano ha defendido la necesidad de hacer modificaciones en los presupuestos actuales y pide al Govern abandonar la deriva actual: "Centrarse en la reactivación económica y la activación social en lugar de alimentar al monstruo del procés. Volvemos a exigir que se pongan al mando de esta crisis, porque el drama de muchos catalanes no merece su silencio".

RECUPERACIÓN

Durante el debate en el pleno del Parlament de este jueves, el diputado de los comuns Lucas Ferro ha afirmado estar a favor del redactado de la moción, pero no en la forma de recuperación prevista: "No todo el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, porque hay servicios que asumen costes públicos que estas personas no podrían asumir".

Por ERC, la diputada Raquel Sans ha hecho un llamamiento para garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos trabajadores que se vean obligados a hacer cuarentena, "ya que el lunes muchas familias se encontrarán en esta situación" con la vuelta al colegio.

El diputado de JxCat Lluís Guinó ha destacado que gracias a los presupuestos de la Generalitat aprobados se ha podido utilizar el Fondo de Contingencia --"un total de 110 millones de euros"-- para cuestiones de urgencia sobre todo en el ámbito de la salud.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

La diputada Alícia Romero (PSC) ha señalado que en la actualidad ya se han aprobado muchas de las cuestiones que se plantean en la moción: "Tengo la sensación de que presentan mociones extemporáneas, da la sensación de que no acaban de situarse".

La 'cupaire' Maria Sirvent, en respuesta a la intervención del diputado Guinó, ha sostenido que no es contradictorio pedir la modificación de unos presupuestos que no contemplan la situación de emergencia --"de hecho es bastante coherente"-- y acusa al Govern de rescatar, en cambio, al sector privado.

Por último, el diputado del PP Santi Rodríguez apunta a que es una "obviedad" que debían reformarse las actuales cuentas desde que se aprobaron en el mes de abril, y pide al Govern dar explicaciones en el Parlament del Plan de reactivación económica que aprobó en julio.