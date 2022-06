El Parlament pide mantener la figura de los jueces de paz y sus funciones en Catalunya

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de Junts que insta al Gobierno y a los grupos del Congreso y del Senado a modificar el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia para "no suprimir los jueces de paz y mantener en Catalunya sus funciones", algo que han apoyado ERC, Junts y los comuns.

La moción de Junts también insta al Govern a trabajar para evitar la eliminación de los Juzgados de Paz, defendiendo su permanencia en los municipios de Catalunya y manifiesta el apoyo del Parlament a la labor de los jueces de paz como "garantes del modelo de Justicia de proximidad".

Desde Junts, Pere Albó ha defendido la moción asegurando que "todos los actores locales están de acuerdo con que se debería replantear la eliminación de los Juzgado de Paz", y ha pedido que se tengan en cuenta las observaciones que se impulsan desde los territorios ante este proyecto de ley.

El socialista Rubén Viñuales ha replicado que los Juzgados de Paz no se eliminan, sino que se reconvierten en Oficinas de Justicia, y que sí desaparecerá la figura del juez de paz, porque no tienen que estar necesariamente formados en Derecho: "No podemos ir en contra de la modernización de la Justicia".

Sergio Macián (Vox) ha expresado su reconocimiento a los jueces de paz pero ha defendido replantear su figura para que pase a manos de jueces profesionales, tras lo que ha destacado que "los políticos no deben elegir a los jueces".

Desde los comuns, Jordi Jordan también ha reconocido la labor de los Juzgados de Paz y ha señalado que contemplan la moción no como un elemento de confrontación con el proyecto de ley que está en trámite, sino como una propuesta para buscar mejorarla.

Desde la CUP, Montserrat Vinyets ha descartado apoyar el punto para modificar el proyecto de ley y ha destacado que los jueces de paz son figuras de democracia indirecta, algo que ha contrapuesto con su método de elección en Venezuela, donde el juez de paz se elige "por votación universal directa y secreta".

Nacho Martín Blanco (Cs) ha defendido que el proyecto de ley que tramita el Congreso "va en la línea de modernizar la Justicia y evitar su politización" y ha rechazado pedir modificarlo para mantener las funciones de los jueces de paz, aunque su labor es digna de alabanza, según él.

JUSTICIA DE PROXIMIDAD

Desde el PP, Lorena Roldán ha apoyado el trabajo de estos juzgados porque "son los que mejor conocen la realidad de su entorno", y ha rechazado también apoyar la propuesta de pedir modificar el proyecto de ley, porque el asunto ya se está tramitando en el Congreso.

El republicano Jaume Butinyà ha acusado al Gobierno central de "aprovechar cualquier oportunidad para recentralizar competencias", en referencia a este proyecto de ley, y ha avisado de que, si se elimina la figura de los jueces de paz, se alejará la Justicia de la ciudadanía.