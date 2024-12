Pedret (PSC): Puigdemont, Torra y Aragonès "iniciaron y continuaron" la integración al 112

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha cuestionado este miércoles que Junts y ERC critiquen la integración de la Policía Nacional y la Guardia Civil al 112 catalán cuando es una medida que los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès "iniciaron y continuaron" durante sus mandatos.

"Algunos han tenido la audacia de querer colgar el sambenito por un asunto en el que no solo está todo en orden, sino que empezaron y continuaron los gobiernos que encabezaban su día los muy honorables presidentes Puigdemont, Torra y Aragonés", ha dicho durante la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament para informar de los acuerdos de la Junta de Seguridad.

Ha defendido que la medida no supone un cambio en la distribución de las competencias de los Mossos y que no puede considerarse una españolización ni un "enorme peligro para la nación", porque él no la considera en absoluto tan frágil, en sus palabras.

"Tengan cuidado algunos, que con esta retórica sobre españolizar no acaben accidentalmente asociando el concepto de progreso a la españolización. Sin duda, nosotros pensamos que somos perfectamente capaces de progresar y modernizar sin que esto signifique españolizar nada", ha añadido.

Pedret ha aplaudido otros acuerdos de la Junta como el estudio de la ampliación de efectivos de los Mossos o la participación del cuerpo en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capital y de las Infracciones Monetarias, y que asuman la investigación de delitos contra el medio ambiente.