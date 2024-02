Pierre (Glovo) asegura que si la empresa no se hubiera vendido, tendría "un gran problema"

Dice que la única cosa que cambiaría es controlar los costes de crecimiento



El ceo de Glovo, Oscar Pierre, ha asegurado que si no se hubiera cerrado la venta de la empresa a la alemana Delivery Hero, actualmente la compañía tendría "un gran problema".

Lo ha dicho este martes en el marco del 4 Years From Now (4YFN), que se celebra junto al Mobile World Congress (MWC) entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Pierre ha explicado que el problema sería "tanto en lo que respecta a la competencia como a la financiación y a las empresas".

"Tendríamos a inversores que llevarían ocho años en Glovo y necesitarían salir. Y tendríamos nuevos inversores que buscan 2,3 o 5X, cuando realmente nuestra valoración ahora mismo sería 0,5X o 0,25X", ha dicho.

NO ANUNCIAR AMPLIACIONES

Pierre ha explicado que si volviera a empezar de cero con la empresa, "la única cosa" que haría diferente es controlar los costes de crecimiento.

"Hay mucha inercia que te empuja a crecer más y a ser más grande. Todo el mundo quiere crecer y tener mayores equipos, todo el mundo quiere gastar más", ha explicado.

El ceo de la empresa ha dicho también que no haría públicas las ampliaciones de capital que ha realizado: "El día que anuncias que tienes mucho dinero en el banco, es como un efecto catarata de microdecisiones en el que todo el mundo deja de empujar".