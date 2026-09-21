Pimec propone que las tiendas asequibles de Collboni se desplieguen a través del comercio local

Archivo - Varias frutas expuestas en el exterior de una frutería - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec Comerç ha propuesto que la red de supermercados públicos planteada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se despliegue "prioritariamente" a través de comercios de proximidad ya existentes y que los recursos destinados a la iniciativa faciliten que estos establecimientos ofrezcan determinados productos a precios asequibles.

La patronal ha pedido que se garanticen "condiciones de competencia equilibradas y las mismas reglas del juego para todos los operadores", ha informado este lunes en un comunicado.

"Hace falta actuar sobre los factores que condicionan el precio final y no focalizar el problema en el comercio de proximidad", ha añadido la organización poniendo el foco en los productos frescos, cuyo precio responde a los costes que se generan a lo largo de toda la cadena de valor.

Además, la organización empresarial ha pedido que, antes de desplegar el proyecto, se haga un diagnóstico de la oferta comercial y de las necesidades de las zonas donde se prevé actuar, con la identificación de los establecimientos que podrían participar en la iniciativa y con la detección de los barrios donde se tenga que reforzar la oferta comercial.

Pimec Comerç ha pedido asimismo "transparencia" sobre las condiciones económicas y de gestión del proyecto y ha considerado imprescindible que el sector comercial participe en el diseño, seguimiento y evaluación de la iniciativa.