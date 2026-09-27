El Piromusical cierra este domingo la Mercè de Barcelona en la playa de la Nova Icària

Danza de cabezudos durante la diada castellera de las Fiesta de la Mercè, a 24 de septiembre de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de la Mercè de Barcelona, que empezaron el miércoles pasado concluyen este domingo con el Piromusical en la playa de la Nova Icària, tras llevar su programación a todos los distritos de la ciudad por "primera vez".

Las celebraciones han estrenado ubicaciones como la plaza de las Glòries y han "ratificado el acierto" de espacios de incorporación reciente, como el parque del Fòrum, ha informado este domingo el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

El acto de cierre de las fiestas, el Piromusical, estrenará ubicación (en la playa de la Nova Icària) y contará con una banda sonora seleccionada por el líder del grupo musical Oques Grasses, Josep Montero, con una propuesta "ecléctica, abierta a varios estilos y sensibilidades y con una presencia destacada de la música en catalán".

La programación de la Mercè ha incluido producciones propias como 'Decostumari', presentada en el Park Güell, y propuestas de gran formato como 'Emergency Exit', un trabajo firmado por La Fura dels Baus, Eyesberg y Satori.

SHANGHÁI

La ciudad invitada de la edición, Shanghái, ha llevado a Barcelona una "muestra exquisita de sus tradiciones y de su excelencia técnica" en ámbitos como el circo, la música y la danza.

El alcalde, Jaume Collboni, ha anunciado que la ciudad invitada de 2027 será Ciudad de México, con una programación que mostrará "la huella de las culturas originarias y la emergencia cultural" de esta ciudad.

MÚSICA Y CULTURA POPULAR

En el ámbito de la cultura popular, el paseo de Gràcia ha sido escenario de la nueva puerta del infierno, punto de inicio de "multitudinarios" 'correfocs' tanto para el público infantil como para el adulto.

Por lo que se refiere a la música, la Mercè ha contado con el concierto de despedida de los escenarios del grupo Love of Lesbian, entre muchos otros, y la edición de 2026 ha supuesto el estreno de dos nuevas programadoras de Barcelona Acció Musical (BAM), Marta Mei y Aina Pociello.

Esta edición ha sido la última de Gisela Sais como directora artística de Mercè Música tras 5 años como responsable de diseño de la programación, cargo que ahora ocupará Oriol Roca.