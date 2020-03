Plataforma per la Llengua critica una denuncia por dirigirse en catalán a agentes policiales

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per la Llengua ha criticado este jueves una denuncia a un peatón que había salido a tirar la basura en Manresa (Barcelona) durante el confinamiento por el nuevo coronavirus por, según la entidad, dirigirse en catalán a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el denunciado ha explicado a Plataforma per la Llengua: "Me han dicho que les hablase en español y les he contestado que tenía todo el derecho de hablar en catalán en Catalunya".

La Plataforma per la Llengua ha dicho que dirigirá una denuncia a la Delegación del Gobierno central y al Ayuntamiento de Manresa por la actitud "ilegal" de los agentes de la Guardia Civil.