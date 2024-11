El pleno del AMB aprueba subir el precio del agua en Barcelona y 22 municipios más en 2025

Se incrementará 2 euros de media por recibo bimensual

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes las nuevas tarifas del precio del agua, que se incrementará 2 euros de media por recibo bimensual en Barcelona y 22 municipios más en 2025, una cifra que en términos relativos supone el incremento del 5,95%.

La subida de precios se ha aprobado con el 'sí' del PSC, ERC, Junts y Vivim Montcada i Reixac; la abstención de En Comú Podem, Compromís i acord per Torrelles y Junts per Tiana, y el 'no' de PP y VOX, informa el organismo metropolitano este martes en un comunicado.

La modificación contempla que, para los hogares con "un consumo moderado", el aumento será del 2,9%, lo que equivale a una subida equiparable a la del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) y que supondrá un aumento de 1 euro al mes, pero para los que tengan un consumo más elevado la subida llegará al 6,72%.

El AMB también mantiene la política de variar los límites de los bloques de consumo en función del número de personas de la unidad familiar, de forma que el esfuerzo del precio variable del consumo sea proporcional, así que cuando la unidad familiar se componga de más de tres personas, la tarifa será más baja.

OBRAS DE MEJORA

Según el comunicado, los principales incrementos están motivados principalmente por las obras previstas para hacer frente a la sequía actual y mitigar sus efectos, así como actuaciones como la mejora del ciclo comercial o la ciberseguridad.

En el caso de Aigües del Prat, que ofrece servicio a 1.000 unidades familiares, el aumento previsto de las tarifas en 2025 es del 9,26%, que en términos absolutos representa un incremento medio mensual de 1,17 euros por unidad familiar o abonado domiciliario (2,34 euros/factura).

Además de Barcelona, el AMB ha indicado que el incremento de tarifas también afectará a los municipios integrados en la concesión de ABEMCIA, sociedad mixta formada por Aigües de Barcelona (AGBAR), Criteria y el AMB, entre los que se encuentran otras ciudades como L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Montcada i Reixac, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs, entre otros.

AIGUA ÉS VIDA

En un comunicado este martes, la entidad Aigua és Vida ha tachado de "desproporcionado" esta subida del precio del agua.

"Aigües de Barcelona ha recibido subvenciones valoradas en 16 millones de euros para mejorar el rendimiento y la renovación de la red, y 70 millones provenientes del PERTE de Digitalización de Agua", ha asegurado.

"No tiene sentido imputar costes de actividades y aumentos de personal relacionados con la detección de fugas y la renovación de contadores", han dicho.

Han criticado el incremento del 36% de la partida de Objetivos de Desarrollo Sostenible (3,6 millones) por ser un "concepto vacío con ninguna inversión específica", y ven injustificable el aumento del 22% de I+D+i (5,25 millones) porque, según la entidad, no se puede conocer el impacto directo de las investigaciones sobre el servicio público metropolitano.