Port de Tarragona destina 770.000 euros a una planta fotovoltaica sobre tinglados del Moll de Costa

Imagen del Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona prevé invertir más de 770.000 euros en la instalación de una planta fotovoltaica sobre las cubiertas de los tinglados del Moll de Costa, con capacidad para generar 300 kilovatios (kW) de electricidad y que la infraestructura valora como un avance destacado en materia de descarbonización y autonomía estratégica, informa este miércoles en un comunicado.

El puerto está actualmente licitando la instalación de esta planta, que se cofinanciará en un 40% por al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) mientras que el 60% restante irá a cargo del Port de Tarragona, con una duración de cuatro meses desde el inicio de las obras.

La producción de energía que se genere priorizará cubrir la demanda de la infraestructura, y en el caso de que se genere un excedente, se inyectará en la red de distribución pública.