El PP catalán urge al Govern a un plan de choque para el sector porcino ante la PPA

Eva García al reunirse en Lleida con Unió de Pagesos - PP

LLEIDA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Parlament Eva García ha urgido a la Generalitat a un plan de choque ante la peste porcina africana (PPA) para salvar al sector, que "necesita soluciones, y el PP las pondrá encima de la mesa".

Garcia se ha reunido este lunes en Lleida con Unió de Pagesos para avanzar propuestas que protejan al sector, que considera estratégico en Catalunya, informa el PP en un comunicado.

El plan que pide debe reforzar protocolos de bioseguridad, garantizar auditorías transparentes, y activar ayudas económicas y fiscales para las explotaciones, y García también insta a una actuación diplomática coordinada con Gobierno y UE que frene el bloqueo a las exportaciones.

Ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de falta de liderazgo y de no interrumpir su viaje a México, porque "hay muchas hipótesis, muchas dudas y una preocupación enorme en el sector y en toda la sociedad".

"Por eso hemos solicitado la comparecencia inmediata del Gobierno de la Generalitat y del director del laboratorio que podría estar implicado" en esta crisis, ha añadido.