El PP exige a Illa elecciones si no explica cómo resolverá "el colapso de los servicios públicos"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha exigido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que dimita y convoque elecciones si no explica "cómo pretende resolver el problema del colapso de los servicios públicos".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede de partido, en la que se ha referido a la conferencia que dará Illa este lunes por la tarde en Barcelona con motivo del ecuador de su mandato.

"¿Esta conferencia resolverá algún problema? ¿Resolverá el problema de la inseguridad? ¿El problema de la inmigración descontrolada? ¿Esta conferencia acortará las listas de espera de la sanidad pública? ¿Resolverá el problema de los barracones escolares? No", ha criticado Fernández.

Ha afirmado que Illa debería comparecer ante el Parlament para exponer "medidas concretas para resolver el problema del colapso de los servicios públicos".

"El presidente lo que debería de dejar de hacer es autobombo, propaganda y publicidad para dar explicaciones de cómo va a resolver esta situación. Catalunya no necesita un gobierno socialista en descomposición", ha agregado.

ACUERDOS QUE "NO RESUELVEN NADA"

Preguntado por si el PP estaría dispuesto a sumarse a un gran acuerdo sobre Educación tal y como han planteado partidos como ERC y Junts, Fernández ha asegurado que "los acuerdos de país han derivado en crear más organismos, más mesas, más comités de expertos que no resuelven nada".

"Lo único que acaban siendo son organismos al servicio de aquellos que gobiernan, al servicio del 'establishment' que ha gobernado Catalunya durante las últimas décadas. Por tanto, nosotros no patrocinaremos más chiringuitos, ni más organismos, ni más macroestructura", ha zanjado.

"CARNÉS DE BUENOS Y MALOS SEPARATISTAS"

Finalmente, ha afirmado que la Diada de Catalunya del pasado viernes no representa a la Catalunya real y ha subrayado que el PP no participa en los actos institucionales porque "el PSC se ha sumado y patrocina la liturgia nacionalista".

Asimismo, ha asegurado que los partidos independentistas "ahora se reparten entre ellos los carnés de buenos y malos separatistas" y ha concluido que no son capaces de ponerse de acuerdos entre ellos porque, ha dicho, siempre necesitan decir que alguien sobra.

"A nosotros no nos corresponde decidir quién es más independentista y quién no. A nosotros nos corresponde trabajar por Catalunya, para todos los catalanes", ha añadido.