Pradales y Sánchez Llibre (Foment) acuerdan generar sinergias entre Catalunya y el País Vasco

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, han acordado generar "sinergias positivas" entre Catalunya y el País Vasco, especialmente en los ámbitos económico e industrial, informa la patronal en un comunicado este lunes.

Lo han hecho en el marco de una reunión en la que han coincidido en que ambos territorios comparten "horizontes y problemáticas" en estos ámbitos.

Pradales también ha firmado el libro de honor de Foment del Treball durante su visita a la sede de la patronal catalana, en la que se ha celebrado el encuentro.