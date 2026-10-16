Prieto renuncia como delegado del Gobierno en Catalunya para concurrir a las elecciones

Archivo - El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha presentado este viernes su renuncia al cargo con motivo de su incorporación en las listas del PSC al Congreso para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que Prieto comunicó su decisión en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el jueves, atendiendo a la "incompatibilidad entre su candidatura electoral y sus actuales responsabilidades institucionales".

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar su cese el próximo martes 20 de octubre, "a petición propia".

ETAPA DE MÁS DE 7 AÑOS

Este mismo viernes el PSC ha presentado sus listas electorales, en las que Prieto es el número 7 al Congreso por Barcelona.

Prieto cerrará así una etapa de más de siete años; primero, en 2019 como subdelegado del Gobierno en Barcelona durante casi cuatro años y, posteriormente, como delegado del Gobierno durante tres años y medio, desde marzo de 2023.

Durante este período "ha afrontado diferentes retos institucionales y de gestión, en coordinación con las administraciones públicas y los diversos organismos del Estado, y ha participado en la gestión de actos de especial relevancia para Catalunya", según el mismo comunicado de la Delegación.

Finalmente, Prieto ha agradecido "la colaboración y el compromiso de los empleados públicos de la Delegación del Gobierno, así como el trabajo compartido con las diferentes instituciones y administraciones durante estos años de servicio público".