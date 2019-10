Primàries Barcelona concurrirá a las generales con una candidatura "de bloqueo"

Publicado 26/09/2019 9:40:25 CET

"A España solo tenemos que ir a decir 'no", defiende Jordi Graupera

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Primàries Barcelona ha decidido promover una candidatura "de bloqueo" para las elecciones generales del 10 de noviembre tras una consulta donde han participado 3.084 personas, aunque han sido 1990 las que han completado el pago --2 euros-- y por tanto las que cuentan como voto válido.

De los votos aptos, un 94,1% ha apostado por promover una lista de bloqueo, mientras que un 5,9% ha votado a favor de promover la abstención en las generales, ha informado Primàries Barcelona en diversas publicaciones en Twitter recogidas por Europa Press.

A partir de este jueves, indica la formación, trabajarán para convencer a otras fuerzas políticas independentistas de la necesidad de hacer una candidatura de bloqueo, así como empezarán a recoger avales para presentar candidatura.

BCN ÉS CAPITAL

Primàries Barcelona promovió en las elecciones municipales la candidatura BCN és Capital con Jordi Graupera encabezándola, y obtuvo cerca de 30.000 votantes, pero no consiguió representación en el consistorio barcelonés.

"Tenemos bloqueo. A trabajar", ha escrito el mismo Graupera en una publicación de Twitter, después de que propiciara la candidatura de bloqueo durante los días de consulta porque a su juicio la única salida es "construir candidaturas escogidas en primarias abiertas".

"A España solo tenemos que ir a decir 'no' mientras no se reconozcan los derechos políticos de la nación catalana y nos independicemos. No a investidura y presupuestos. Si todas las fuerzas independentistas se suman, el agujero que haremos será aún más grande", ha añadido.