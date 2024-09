Isaac Corrales denuncia la cancelación de su actuación en La Ería después de mostrar calles vacías en San Mateo

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El DJ e influencer ovetense Isaac Corrales ha denunciado este viernes la cancelación de su actuación en la Ería entre los conciertos de Dani Fernández y Viva Suecia después de mostrar en sus redes sociales, en las que tiene más de 600.000 seguidores, las calles del casco antiguo de Oviedo vacías durante una noche de San Mateo, imagen a la que añadió un cactus y una bola del desierto.

A través de mensajes en sus redes sociales, recogidos por Europa Press, el artista ovetense anunció que finalmente no estaría con Viva Suecia y Dani Fernández por una decisión "completamente ajena" a él y a la productora, a la que ha agradecido "todo el esfuerzo". De hecho, cuando finalizó la actuación de Dani Fernández en La Ería, momento en el que iba a actuar Isaac Corrales, la carpa quedó en silencio hasta que tiempo después comenzó el concierto de Viva Suecia.

"Como ovetense, como carbayón, tengo el derecho a opinar y a decir las cosas que me parecen bien o que me parecen mal de esta ciudad", ha defendido. Así, ha indicado que considera que "las mejores fiestas de San Mateo que se hicieron en la historia, las hizo la derecha, las hizo el PP, las hizo Gabino y luego el alcalde que vino después", ha señalado en referencia también a Agustín Iglesias Caunedo.

"Se siguió la misma línea y fue maravillosa", ha asegurado, para después remarcar que está en su derecho de decir que ahora "no le gusta" cómo se están haciendo las cosas. "Yo no represento a nadie, tengo mi opinión personal", ha subrayado, remarcando que le han escrito "amigos de derechas" y del Partido Popular. "Están flipando con que yo no pueda dar mi opinión, porque cuando no das tu opinión, no te dejan dar tu opinión, pasa lo que dice Feijóo y eso está un poco mal", ha aseverado.