Protección Civil envía otro Es-alert para reiterar la orden de confinar por el incendio de Barcelona

Plan Infocat activado en alerta. - PROTECCIÓ CIVIL
BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
Protección Civil ha enviado un nuevo Es-alert para reiterar la orden de confinamiento en los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró (Barcelona) por el incendio que quema en Collserola desde la tarde de este martes.
Insisten también en que el resto de la población no debe acercarse a la zona, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Protección Civil ha activado el plan Infocat en fase de alerta y remarca que se debe limitar la movilidad para facilitar las tareas de los servicios de emergencia.