Protección Civil envía otro Es-alert para reiterar la orden de confinar por el incendio de Barcelona

Plan Infocat activado en alerta.
Plan Infocat activado en alerta. - PROTECCIÓ CIVIL
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 25 agosto 2026 18:51
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BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha enviado un nuevo Es-alert para reiterar la orden de confinamiento en los barrios de Ciutat Meridiana y Torre Baró (Barcelona) por el incendio que quema en Collserola desde la tarde de este martes.

Insisten también en que el resto de la población no debe acercarse a la zona, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Protección Civil ha activado el plan Infocat en fase de alerta y remarca que se debe limitar la movilidad para facilitar las tareas de los servicios de emergencia.

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