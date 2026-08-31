El PSC sostiene que las medidas en educación del Govern son un "primer paso"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, este lunes en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha sostenido que las medidas que ha puesto sobre la mesa la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, de cara al inicio del curso escolar son "un primer paso de muchos otros que deben tomarse".

En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que el Govern ha hecho un esfuerzo ante las "carencias que se iban acumulando y produciendo los últimos años", y que estas medidas van en la línea de solucionarlas, pero que la mejora del sistema tendrá que ser progresiva.

Entre las medidas que ha puesto encima de la mesa el Departamento de Educación y FP están 500 nuevas dotaciones para las aulas de acogida, más de un millar de nuevos docentes, incorporar la figura de un gestor para ayudar a las direcciones y una nueva guía sobre el uso de la IA para los alumnos.

Moret ha defendido el papel de Niubó al frente de la conselleria, y ha criticado las peticiones de dimisión: "Cuando estuvimos en la oposición, que también hubo diferentes episodios de conflicto y situaciones difíciles vinculadas a la educación en general y al sistema educativo en concreto, y nunca pedimos la dimisión de ningún conseller".

Sobre las propuestas de varios grupos del Parlament de un gran pacto por la educación, ha respondido que tienen la mano tendida a las iniciativas, especialmente de las fuerzas políticas con las que firmaron el pacto de investidura (ERC y los Comuns), "siempre que sean, evidentemente, iniciativas constructivas y propositivas".

EL ERROR DE PISA

Niubó ha anunciado este lunes el cese de la secretaria general del Departament, Teresa Sambola, y la apertura de un expediente a tres funcionarios de la conselleria tras el error en las pruebas Pisa.

Moret ha valorado que Niubó está tomando decisiones valientes para ampliar los recursos al sistema educativo, pero también para "cambiar aquello que no ha funcionado" para que no se repitan situaciones como el error de Pisa.

"Abrir expedientes y relevar a la secretaria general, es porque ha habido un análisis, serio y riguroso, de que quizás era necesario el relevo de ciertas personas porque se han producido situaciones que deseamos que no vuelvan a producirse. Esto es gobernar. Gobernar significa decidir y poner recursos, pero también corregir lo que no ha funcionado", ha expresado.