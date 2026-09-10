Ripollet (Barcelona) acoge una exposición itinerante con la colaboración del Macba

Una de las obras de la exposición. - GUSTAU NACA - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha presentado la exposición itinerante 'I, de sobte, l'atzar' en Ripollet, en una muestra organizada con la colaboración del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), informa en un comunicado este jueves.

La exposición, comisariada por Claudia Elies, propone una "reflexión sobre el papel del azar en la vida de las personas a partir de obras de 12 artistas de diferentes generaciones, catalanes e internacionales" y se inaugura el martes en el Centre Cultural de Ripollet y se podrá visitar hasta el 8 de noviembre.

Con todo, la muestra después visitará otros 6 municipios de la provincia hasta enero de 2028: Badalona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vic, Granollers y Mataró.