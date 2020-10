Roldán (Cs) cree que el anuncio de Salud de posibles restricciones causa una "incertidumbre nefasta"

Según Cs, TV3 asoció la cobertura del 12-O con la "ultraderecha y el fascismo"

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha criticado que el anuncio del departamento de Salud de la Generalitat de la posibilidad de llevar a cabo nuevas medidas restrictivas contra el coronavirus causa una "incertidumbre constante que es nefasta" para la ciudadanía, y que --dice-- no ayuda en absoluto.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, Roldán ha lamentado que a pesar del anuncio por parte de la conselleria no se sepa "ni tan siquiera en qué consisten estas medidas que se pueden adoptar" a lo largo de esta semana, aunque asegura que ya no les sorprende.

"La incertidumbre que genera el Govern es letal para la ciudadanía, que no sabe cómo se van a concretar estas medidas", ha añadido.

Por otro lado, se ha mostrado crítica con el Govern porque, ante el contexto de aumento de casos de Covid-19, "el separatismo sigue en lo mismo: intentar debilitar al Estado nos parece inmoral y es lo único que el separatismo tiene que ofrecer a los catalanes".

Y ha hecho un llamamiento a poner punto y final a esta etapa política y avanzar hacia un Govern que esté preocupado por "los grandes retos que hay por delante, y no tener un Govern que está más pendiente de lo que dice Junqueras o Puigdemont".

12 DE OCTUBRE

Roldán ha criticado que, durante la cobertura del Día de la Hispanidad, a su juicio TV3 asociase la celebración de 12 de octubre con "el fascismo y la ultraderecha", y asegura que pedirán explicaciones ante la comisión de control de la CCMA.

"Solo hay que ver las informaciones y seguimiento que se hizo ayer del día de la Hispanidad: las imágenes que salieron en TV3 estaban relacionadas con la ultraderecha y el fascismo. No permitiremos que se haga esto en una tele que tendría que ser neutral. No vamos a tolerar que un día que representa a todos los españoles se convierta en un día negro en el calendario de los catalanes", ha zanjado.

DÍA DEL ORGULLO 2019

Sobre el juicio que tiene lugar este martes por el incidente contra un autobús de Cs en el Día del Orgullo de 2019, Roldán ha dirigido a los presuntos responsables que no van a permitir que les callen: "No vamos a permitir que pretendan que nosotros no defendamos la igualdad y la unidad, que son causas en las que Cs siempre ha estado".

"Llevamos muchos años participando en el Día del Orgullo, en todos los actos y jamás habíamos tenido ningún problema ni nos habíamos enfrentado a semejante intolerancia. El Día del Orgullo es un día de la inclusión y no vamos a permitir que ningún radical excluya a nadie", ha culminado.

Y ha criticado la presencia de miembros de los comuns en el juicio de esta mañana: "Nos parece una vergüenza que Podemos estuviera a las puertas del juzgado respaldando a estos radicales".