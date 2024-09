Romero defiende la financiación singular catalana y ve predisposición de Sánchez para apoyarla

El Govern aprobará este martes el techo de gasto y el objetivo de déficit será del 0,1%

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economia y Hacienda, Alícia Romero, ha defendido que el Govern "está tozudamente con la voluntad" de tirar hacia delante un nuevo sistema de financiación para Catalunya, y ha recordado que el Ejecutivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado sensible y con predisposición para apoyarla.

Lo ha explicado este lunes en su comparecencia en la comisión de Economía del Parlament, donde ha expuesto el trabajo y los objetivos que quiere llevar a cabo al frente del departamento y ha anunciado que el Govern aprobará este martes el techo de gasto con un objetivo de déficit del 0,1%.

"Estoy convencida de que todas las comunidades autónomas que pretenden y quieren mejorar su financiación también acabarán en esa negociación", y ha explicado que lo acordado con ERC se inspira en los acuerdos del Estatut de 2006.

Para Romero, el nuevo sistema de financiación es un horizonte ambicioso: "Catalunya debe volver a liderar nuestras transformaciones. En Catalunya y en España. Y una de ellas es el sistema de financiación".

"Pedro Sánchez ha tenido una prioridad que es Catalunya, el PSC tiene una prioridad que es Catalunya, y lucharemos y trabajaremos incansablemente para conseguir lo mejor para este país", ha defendido.

En cuanto a la recaudación de impuestos, ha dicho que el Govern quiere contribuir a crear un sistema fiscal que permita corregir desigualdades, y no ha descartado revisar algunos impuestos propios si estos no están cumpliendo los objetivos iniciales.

RECUPERAR EL LIDERAZGO

La consellera ha situado como prioridad recuperar el liderazgo que Catalunya perdió en 2018 cuando Madrid pasó "por delante", aunque ha rechazado el modelo económico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No queremos parecernos a Madrid, pero sí queremos recuperar algunos elementos como habíamos tenido en el pasado. Nosotros no haremos luchas de impuestos a la baja, de fiscalidad a la baja, ni queremos acumular ventajas que tiene Madrid por la capitalidad", ha explicado.

Dentro de la estrategia para recuperar el liderazgo, Romero ha dicho que Catalunya estará presente en todos los ámbitos donde se toman decisiones que le afectan: "Estaremos en todas las sillas".

PRESUPUESTOS PARA 2025

Sobre los Presupuestos, Romero ha defendido la decisión de aparcar los de 2024 y apostar por la negociación de los de 2025, y ha dicho que priorizan pactar con ERC y los Comuns, quienes apoyaron la investidura del socialista Salvador Illa.

"Esto no significa que no hablemos con otros grupos. Ya les he dicho que todos los grupos, excepto aquellos que difunden delitos de odio recibirán nuestra llamada", ha añadido.

Como primer paso para avanzar hacia la aprobación de las cuentas, Romero ha anunciado que el Govern aprobará este martes el techo de gasto no financiero de la Generalitat para 2025, que tendrá un objetivo de déficit del 0,1%.

Esta cantidad marca el límite de la asignación de recursos presupuestarios para 2025, y ha pedido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyen las cuentas del conjunto de España.

INFRAESTRUCTURAS E ICF

A su juicio, para que la economía sea competitiva y resiliente, "necesita unas buenas infraestructuras", por lo que ha apostado por utilizar los fondos Next Generation y modernizar las redes aeroportuarias y portuarias y desplegar el Corredor Mediterráneo.

Ha abogado por hacer "un esfuerzo importante para que las renovables sean un elemento importante de ventaja comparativa", y ha dicho que quieren que el Institut Català de les Finances (ICF) pueda financiar proyectos estratégicos.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Junts, Toni Castellà, ha criticado que el de Salvador Illa es un Govern "claramente sucursalista", y ha dicho que si existe una propuesta de concierto económico tendrá su apoyo y no harán una oposición destructiva, en sus palabras.

Para el diputado de ERC, Albert Salvador, un cambio de modelo de financiación es "imprescindible", y ha reiterado que lo pactado con el PSC consiste en recaudar todos los impuestos y en aumentar la capacidad normativa.

Desde el PP, la diputada Míriam Casanova, ha pedido más concreción sobre un nuevo sistema de financiación: "Ya no sabemos si es singular o es común para el conjunto de las comunidades autónomas".

En este sentido, el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha dicho que no quieren "el infierno fiscal" de Catalunya, y ha apostado por la igualdad entre españoles, lo que a su juicio niegan los socialistas y populares.

El portavoz de los Comuns, David Cid, ha avisado de que el acuerdo entre su partido y el PSC es de investidura y no de legislatura, por lo que "no tiene un cheque en blanco", y ha defendido una nueva financiación.

Para la diputada de la CUP, Laure Vega, está "muy bien que Catalunya pueda recaudar los impuestos", pero ha abogado por la redistribución de la riqueza.

Finalmente, la diputada del PSC, Susana Martínez, ha pedido al resto de formaciones "la misma actitud de mano tendida" que tuvo el partido durante la legislatura pasada para poder aprobar los Presupuestos de 2025.