Sánchez pide "más diálogo y acción colectiva" para que lo digital siga siendo un espacio de libertad

La Secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz; la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el reto del Gobierno es asegurar que el entorno digital siga siendo un espacio de libertad y de participación democrática, por lo que ha reclamado "más diálogo y acción colectiva".

Lo ha dicho vía telemática durante la inauguración del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado este miércoles en la Llotja de Mar de Barcelona y organizado por el Gobierno de España junto con la Fundación Mobile World Capital (MWC), donde ha asegurado que el paradigma de la confianza "ha cambiado para siempre y el problema es aún más profundo, porque lo que está en juego es nuestro derecho a una realidad veraz".

En el acto de inauguración también han participado la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz; la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls.

"Vivimos en una era en la que todo puede parecer real sin serlo. Una imagen, una voz, un mensaje. La tecnología puede crearlos, transformarlos y también distorsionarlos con una facilidad impensable hasta hace muy poco", ha añadido Sánchez.

Además, ha recordado que España lleva años siendo pionera en esta lucha, con la Carta de Derechos Digitales, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y el Observatorio de Derechos Digitales: "Nos han puesto a la vanguardia".

GONZÁLEZ VERACRUZ

La Secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, ha asegurado que celebrar este encuentro en Barcelona no es casualidad, sino que ha sido una decisión colectiva, y ha valorado el papel del Mobile en la ciudad como ecosistema digital: "Hay algo muy cultural, muy de aquí, muy de Barcelona, que es ese pensamiento crítico. Y eso es lo que más necesitamos en esta era para dar respuesta".

Además, ha destacado que existe una "toma de conciencia colectiva de que el entorno digital no puede ser un espacio sin ley o estar sólo regido por las leyes del mercado", ya que esta es una preocupación que ocupa al Gobierno, y ha asegurado que es una cuestión de poder, no sólo de tecnología.

ROMERO

Por su lado, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha dicho que los derechos digitales han cambiado el entorno y por eso ha destacado la necesidad de formación para "garantizar unos derechos digitales que den confianza, seguridad jurídica y que respondan a la calidad institucional".

En este sentido, ha explicado que la vulnerabilidad digital afecta a los derechos de las personas, pero también a la competitividad empresarial, a los servicios públicos, a su acceso, a los datos personales y la confianza de la ciudadanía.

"Europa debe ser valiente, debe trabajar para generar un modelo basado en derechos, en garantías y en calidad institucional, democrática. Y en ese sentido Catalunya quiere ser parte de esta respuesta europea", ha asegurado.

VALLS

El teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmado que a Barcelona, que ha definido como la capital científica y tecnológica de España, le interesa centrar este tipo de debates por convicción: "Porque somos una ciudad profundamente tecnológica y profundamente científica. Forma parte, básicamente, del ADN de esta ciudad".

Así, ha dicho que no se puede "hablar de la capacidad de eficiencia y productividad de un país sin hablar de digitalización", y tampoco de los derechos de la ciudadanía sin hablar de digitalización.