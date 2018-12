Sànchez, Turull y Rull piden la libertad al TC tras la sentencia del TEDH sobre el líder prokurdo Demirtas

Publicado 26/11/2018 15:20:00 CET

Lo ven un caso análogo, en el que Estrasburgo pide a Turquía la puesta en libertad de un político en prisión

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados suspendidos en el Parlament Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva por la causa del proceso soberanista, han pedido al Tribunal Constitucional (TC) de nuevo su inmediata puesta en libertad en base a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que insta a Turquía a dejar en libertad al exjefe del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Selahattin Demirtas.

En cuatro recursos de amparo al Constitucional, presentados por los tres políticos, se solicita su inmediata puesta en libertad y la total rehabilitación de sus derechos políticos, ante la "evidente analogía con la sentencia del TEDH", según han informado fuentes de la defensa.

En los escritos, la defensa solicita que, al amparo del artículo 56 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se proceda a declarar la suspensión cautelar de las resoluciones que acordaron la suspensión de los derechos políticos de los diputados, para que ejerzan "en plenitud sus derechos políticos, preservándose asimismo los derechos de sus votantes", hasta que haya sentencia.

En los escritos, recogidos por Europa Press, consideran que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es "perfectamente equiparable" a su caso, dado que define los derechos políticos de un parlamentario en prisión provisional y en qué situaciones son vulnerados por una prolongada privación cautelar de libertad.

Así, en dicha resolución se declara vulnerado el artículo 3 del Protocolo 1 anexo al Convenio Europeo de Derechos Humanos por considerarse "incompatible con los derechos políticos reconocidos en dicho precepto la decisión de mantener privado de su libertad a un cargo parlamentario durante un prolongado período de tiempo y sin fundamentar".

En su escrito recogen que el Tribunal de Estrasburgo consideró que mantener en prisión a Demirtas durante dos campañas electorales seguidas "supone un intento por asfixiar el pluralismo y el debate político, fundamentales en una sociedad democrática, por lo que Turquía es requerida a ponerle inmediatamente en libertad".

El abogado Jordi Pina, que defiende a los tres políticos soberanistas, puntualiza en su escrito que Demirtas mantiene el cargo de diputado y sigue percibiendo su salario durante el tiempo de privación de libertad, lo que no sucede con Sànchez, Turull y Rull, que han sido suspendidos y no pueden votar o intervenir en los debates, y no perciben su salario.

Desde el inicio de la causa por el proceso soberanista, la defensa de los tres políticos ha presentado ante el Tribunal Constitucional un total de 14 recursos de amparo (contando los cuatro de este lunes) y diez han sido admitidos a trámite, sin haber obtenido todavía ninguna respuesta.

En total, todos los investigados por el proceso han presentado, según fuentes jurídicas, un total de 40 peticiones de amparo al TC y 30 de ellas han sido admitidas.