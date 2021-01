Sandrine Destombes publica 'Madame B': "Espero que no haya novela negra sobre la pandemia"

La novela la protagoniza una limpiadora de escenas criminales

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora francesa Sandrine Destombes publica 'Madame B' (Reservoir Books), un 'thriller' protagonizado por una limpiadora de escenas de crímenes, y ha confiado en que no haya novela negra sobre la pandemia de coronavirus.

En rueda de prensa telemática este martes, ha señalado: "Espero que no haya novela negra sobre la pandemia. Uno lee para salir de la cotidianeidad", y ha asegurado que no cree que haya muchos escritores que quieran escribir sobre el confinamiento.

Ha explicado que cuando escribe necesita viajar e impregnarse de cotidianeidad para enriquecer el relato, pero que los seis primeros meses fueron de sequía en los que no pudo escribir en un periodo en que cada país "se miraba al ombligo", y ha dicho que no cree que tenga ninguna lección que dar a los lectores sobre la pandemia.

Destombes, que participa este martes 'online' en el festival BCNegra, ha asegurado que quiere volver a vivir con normalidad y que la pandemia no "se prolongue", y ha señalado que quizá de aquí unos años sea más fácil escribir sobre ella, avanzando que en su próxima novela no hay fechas para evitar que los personajes lleven mascarilla o no puedan abrazarse.

'Madame B', su séptima novela y que se publicará en castellano el 4 de febrero, presenta a Blanche Barjac, una eficiente limpiadora de escenas muy valorada por el submundo de París, pero que ve cambiar su mundo cuando recibe el encargo de un asesino a sueldo y entre las pertenencias de la víctima encuentra un pañuelo, que la transporta al día en que su madre se suicidó.

"SALIR DEL MARCO"

Destombes ha asegurado que con este personaje quería "salir del marco" y las limitaciones que ofrece el binomio policía-justicia, y abordar una investigación con un punto de vista diferente y un oficio que abría un amplio abanico de posibilidades, además de contar con una protagonista que realiza pesquisas a la vieja usanza sin la ayuda de la tecnología policial.

Ha afirmado que también quiso jugar con el hecho de que en francés limpiador de escenas es una palabra de la que no existe feminización y demostrar que todavía hay ámbitos en los que no se sitúa a la mujer.

La escritora ha afirmado que la protagonista se cree fuerte y está orgullosa de su reputación, pero que cuando se altera su equilibrio comprende su fragilidad y sus cimientos "empiezan a vacilar".

"MUCHOS MATICES DE GRIS"

Ha remarcado que en sus novelas intenta dotar de "muchos matices de gris" a sus personajes y no caer en el maniqueísmo, ha señalado que la noción del bien y el mal es moral y evoluciona con la historia, y que intenta describir lo mínimo a sus personajes para que sea el lector quien se los apropie.

Sandrine Destombes ha explicado que está inmersa en la escritura de una nueva novela en la que prevé retomar un personaje de sus primeras novelas, la policía Max Tellier: "Quizás es un efecto de la pandemia, recuperar personajes con los que me he encontrado bien".

El editor de Reservoir Books Jaume Bonfill ha señalado que con 'Madame B' la escritora da un "nuevo salto" en su carrera, con una novela con ecos de Fred Vargas y Pierre Lemaitre.